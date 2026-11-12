Yina Calderón enciende las alarmas tras revelar preocupante episodio: "Casi me secuestran"

Yina Calderón preocupó a sus seguidores luego de revelar que estuvo cerca de ser víctima de un secuestro. La creadora de contenido compartió un video en Instagram junto a su mamá, Merly Ome, en el que adelantó parte de la situación que vivieron durante la mañana del 12 de noviembre.

La empresaria de fajas, conocida por sus publicaciones y comentarios sobre las controversias de otros famosos, suele compartir diferentes momentos de su cotidianidad, aunque sus contenidos se concentran principalmente en la actualidad del entretenimiento. Esta vez, sus seguidores se encontraron con una inesperada advertencia.

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En la grabación, aparece dentro de un vehículo y cuenta que llegó a Villavicencio, capital del Meta, después de pasar la noche en Bogotá. Además, señala a su mamá como testigo de lo ocurrido y asegura que ambas vivieron un momento bastante complicado durante las primeras horas del día.



"Ustedes no saben lo que me pasó, casi me secuestran", escribió inicialmente sobre el video, una frase que rápidamente despertó inquietud entre quienes siguen sus publicaciones. La influenciadora también aprovechó el espacio para advertirles a sus seguidores sobre los riesgos que, según su percepción, existen actualmente.

¿Qué contó Yina Calderón sobre el presunto secuestro?

Durante la historia de Instagram, la empresaria explicó que su llegada a Villavicencio fue inesperada y que la mañana estuvo marcada por una situación que todavía no terminaba de contar. Mientras grababa desde el carro, hizo referencia a lo ocurrido y dejó claro que su mamá también podía dar testimonio.

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"¡Miren dónde estoy! En Villavicencio. Yo, hasta donde sé, anoche me acosté a dormir en Bogotá y me levanté en Villavicencio. Y eso no es nada, esta señora les contará. Casi secuestrada hoy, no saben todo el cacharro que nos pasó esta mañana", expresó.

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En medio de su relato, también lanzó una advertencia a las personas que siguen sus redes sociales: "Así que tengan cuidado porque está todo muy peligroso". Con estas palabras, la influenciadora dejó ver su preocupación por lo que vivió durante el desplazamiento junto a Merly Ome.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su visita a Villavicencio?

Pese al momento que relató, la empresaria también tuvo palabras para referirse a la ciudad y a las personas que la reciben sus visitas. En la misma publicación manifestó el cariño que siente por Villavicencio: "Pero bueno, más rato les cuento qué nos pasó. Acá estamos por Villao, siempre me ha tratado muy bien la gente de Villavicencio.

Minutos después de compartir la preocupante noticia, Yina publicó otra historia de Instagram en la que apareció disfrutando de un plato típico de los Llanos Orientales. Mientras tanto, sus seguidores esperan que tanto ella como su mamá cuenten qué ocurrió durante la mañana en Villavicencio.

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