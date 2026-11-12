Karol G y Feid, frente a frente en los Latin Grammy 2026: esto los volvería a unir

La gala de los Latin Grammy 2026, en Las Vegas, podría reunir nuevamente a Karol G y Feid, luego de que a comienzos de año se conociera su ruptura sentimental. La posibilidad de verlos en un mismo escenario despertó la expectativa entre sus seguidores.

Quienes especulan sobre una posible reconciliación debido a algunas señales en redes sociales; uno de los momentos que reforzó estos rumores ocurrió durante un concierto de su gira Tropicoqueta, cuando Karol G lució un atuendo verde mientras interpretaba 'Si antes te hubiera conocido', un color asociado con la identidad de Feid, conocido como Ferxxo.

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Por su parte, Feid publicó en Instagram la frase: "Verte ganar también es parte de mi oración", sobre un fondo rosa. Además, sus seguidores identificaron una calcomanía del álbum Tropicoqueta en su computador durante un video grabado en el estudio junto al cantante Álvaro Díaz.



En medio de estos rumores, se le sumó una versión sobre una comunicación cercana entre ambos, lo que provocó comentarios como: "Reconciliación a la vista" y "Mantengo la fe".

Pese a las especulaciones de una posible reconciliación, la artista se refirió a su soltería durante una entrevista con Playboy, donde habló sobre los aprendizajes que le dejó su relación y la importancia del trabajo personal para mantener un vínculo amoroso: "Creo que hay que trabajar mucho en una misma para que la relación pueda funcionar", expresó.

¿En qué categorías compiten Karol G y Feid en los Latin Grammy 2026?

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En el ámbito musical, Karol G y Feid vuelven a coincidir en la categoría Mejor Interpretación de Reguetón por su colaboración 'Verano Rosa'. Esta nominación los ubica entre los candidatos de una misma categoría y aumenta la expectativa por un posible encuentro.

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Karol G lidera la representación colombiana con siete nominaciones, entre ellas Álbum del Año por Tropicoqueta y Canción del Año por Coleccionando heridas. La cantante llega a la gala con varias posibilidades de llevarse un reconocimiento.

Por su parte, Feid suma tres candidaturas: Mejor Interpretación Urbana por 'Se Lo Juro Mor', Mejor Interpretación de Reguetón por 'Verano Rosa', junto a Karol G, y Mejor Canción de Rap/Hip Hop por 'Poder', en colaboración con Lili Supa.

¿Qué otros artistas colombianos destacan en la lista de nominados a los Latin Grammy 2026?

La presencia colombiana en la edición 27 de los Latin Grammy se extiende por diferentes géneros y categorías. Juanes compite por Canción del Año con 'Humano' y Mejor Álbum de Pop/Rock con Juanesteban, mientras Aria Vega aparece en la categoría Mejor Nuevo Artista.

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En la música urbana también figuran Ryan Castro y J Balvin por el álbum Omerta, además de Kapo y Gangsta por 'La Villa'. Beéle, por su parte, compite con 'Yo y Tú' y Borondo (5020 Rcrds Sessions), mientras Karol G suma otras candidaturas por 'Dile Luna' y 'Ese Hombre Es Malo'.

El género tropical también cuenta con varios representantes. Fonseca y Greeicy compiten en Mejor Álbum Tropical Contemporáneo con Antes Que El Tiempo Se Vaya y Candela, respectivamente. En Cumbia/Vallenato aparecen Carlos Vives, Jorge Celedón, Víctor Naín Jr., Gusi y Karen Lizarazo, cada uno con sus respectivos trabajos musicales.

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La lista incluye además a Monsieur Periné en Pop Contemporáneo, Esteman y Daniela Spalla en Pop Tradicional, Grupo Niche en Salsa y Fariana en Merengue y/o Bachata. También figuran Dayhan Díaz y Los Tri-O en Tropical Tradicional, mientras Cantoalegre, Marta Gómez y Tu Rockcito representan la música infantil.

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En otras categorías, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá compite en Tango y Hermanos Saboya junto a Yamandu Costa en Mejor Álbum Instrumental. Por su parte, Juan Pablo Vega aspira a Productor del Año, mientras Kevyn Mauricio Cruz, conocido como Keityn, y Ovy On The Drums aparecen entre los compositores nominados.

Nominaciones destacadas de artistas colombianos:



Karol G: Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Interpretación de Reguetón, Mejor Interpretación Urbana y Mejor Canción Regional Mexicana.

Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Interpretación de Reguetón, Mejor Interpretación Urbana y Mejor Canción Regional Mexicana. Feid: Mejor Interpretación Urbana, Mejor Interpretación de Reguetón y Mejor Canción de Rap/Hip Hop.

Mejor Interpretación Urbana, Mejor Interpretación de Reguetón y Mejor Canción de Rap/Hip Hop. Juanes: Canción del Año y Mejor Álbum de Pop/Rock.

Canción del Año y Mejor Álbum de Pop/Rock. Ryan Castro: Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación Urbana.

Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación Urbana. J Balvin: Mejor Álbum de Música Urbana.

Mejor Álbum de Música Urbana. Beéle: Mejor Canción Urbana y Mejor Álbum de Música Urbana.

Mejor Canción Urbana y Mejor Álbum de Música Urbana. Aria Vega : Mejor Nuevo Artista.

: Mejor Nuevo Artista. Fonseca y Greeicy: Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Carlos Vives, Jorge Celedón, Víctor Naín Jr., Gusi y Karen Lizarazo: Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato. Monsieur Periné: Mejor Álbum Pop Contemporáneo.

Mejor Álbum Pop Contemporáneo. Esteman y Daniela Spalla: Mejor Álbum Pop Tradicional.

Mejor Álbum Pop Tradicional. Grupo Niche: Mejor Álbum de Salsa.

Mejor Álbum de Salsa. Fariana: Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata.

Video que puedes ver: La magia de los Latin Grammy para Grupo Niche y la salsa