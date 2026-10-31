Esta es la razón por la que Luis Alberto Posada dejó de cantar algunos de sus éxitos

Los seguidores de Luis Alberto Posada se han preguntado por qué algunas canciones conocidas del artista ya no aparecen en sus presentaciones en vivo. La ausencia de estos temas está relacionada con una disputa por derechos de autor que involucra al compositor Héctor Fabio Martínez y que también tuvo consecuencias para el canal oficial de YouTube del cantante.

La decisión fue comunicada por el equipo jurídico y los representantes de Posada, quienes explicaron que existe una controversia sobre el registro y la titularidad de varias obras musicales. Mientras se resuelve el conflicto, el intérprete decidió dejar de incluir algunos de esos temas en sus conciertos y solicitó que tampoco sean regrabados ni difundidos.

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¿Por qué Luis Alberto Posada dejó de cantar algunos de sus éxitos?

De acuerdo con la explicación entregada por el equipo del artista, el problema comenzó cuando Héctor Fabio Martínez registró algunas canciones como propietario de la totalidad de las obras. Sin embargo, la defensa de Posada sostiene que Martínez tendría los derechos sobre las letras, mientras que el cantante habría compuesto la música y sería propietario de los fonogramas, es decir, de las grabaciones originales en las que aparece su voz.

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Esta diferencia sobre la titularidad de las canciones dio origen a la disputa legal. El equipo de Posada considera que los registros no reconocen la participación del artista en la composición musical y anunció que adelanta acciones jurídicas para defender sus derechos.

La controversia también afectó el canal oficial de YouTube de Luis Alberto Posada. Según sus representantes, la plataforma lo suspendió temporalmente después de recibir documentación relacionada con los registros de las canciones. El equipo del cantante trabaja para solucionar esta situación y recuperar el canal.

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Mientras avanzan esos trámites, Posada tomó la decisión de retirar temporalmente del repertorio en vivo los temas involucrados. Su equipo también pidió a medios de comunicación, emisoras y plataformas digitales que no difundan las grabaciones de esas canciones en la voz del artista, y solicitó que no se realicen nuevas versiones.

¿Cuáles canciones dejaría de interpretar Luis Alberto Posada?

Una lista difundida por la cuenta Clima Urbano menciona varios temas que estarían relacionados con esta controversia. Entre ellos aparecen:

“Basta con licor”.

“Este maldito amor”.

“Muriendo estoy”.

“Y si no vuelves”.

“Sin un adiós”.

“Bebiendo por ti”.

“Vendrás llorando”.

“Sin rencor”.

“Tu amigo secreto”.

“He cometido errores”.

Esta relación fue difundida por dicha cuenta y no debe entenderse como un listado oficial definitivo de todas las obras involucradas. La situación de cada canción depende de los derechos y registros que se discuten.

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Por ahora, el conflicto continúa en instancias legales y no se conoce una decisión judicial definitiva que resuelva la titularidad de las obras. La versión del equipo de Posada sostiene que el cantante tiene derechos sobre la música y las grabaciones, mientras que la controversia gira alrededor de los registros realizados por Martínez.

Hasta que se aclare el caso, varias canciones que hicieron parte del repertorio del artista permanecerán fuera de sus presentaciones, una decisión que ha llamado la atención de sus seguidores.