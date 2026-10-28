Aplazan concierto de Tigres del Norte en El Campín de Bogotá para 2027; este es el motivo

Si tenías planeado asistir al concierto de Los Tigres del Norte en Bogotá a finales de año, debes saber que tendrás que esperar un tiempo adicional para disfrutar del show de la emblemática agrupación mexicana.

El espectáculo, que estaba programado inicialmente para celebrarse el sábado 7 de noviembre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, fue oficialmente aplazado y reprogramado para el año entrante.

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La noticia se conoció la mañana del miércoles 28 de octubre de 2026 a las 8:19 a.m. a través de un comunicado oficial publicado por la firma Sencia, entidad encargada de la gestión del escenario deportivo.



De acuerdo con el reporte, la nueva cita confirmada para ver a la banda liderada por la voz principal de Jorge Hernández quedó fijada para el sábado 6 de febrero de 2027 en el mismo Estadio El Campín.

Si quieres enterarte de todos los detalles y las razones técnicas que llevaron a tomar esta decisión, aquí te contamos punto por punto qué sucedió.

¿Por qué aplazaron el concierto de Los Tigres del Norte en el estadio El Campín?

El motivo central detrás de la reprogramación del concierto en la capital colombiana responde a una reorganización operativa para dar prioridad al fútbol profesional y proteger el césped de El Campín.

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Según informó Sencia, la decisión busca garantizar el cumplimiento estricto del calendario deportivo de final de año del Fútbol Profesional Colombiano.

En su pronunciamiento, la administradora explicó que durante el segundo semestre de 2026 se acumularon diversos ajustes en las fechas del torneo futbolístico.

Información sobre ajustes a la programación del Estadio Nemesio Camacho para noviembre de 2026. https://t.co/IBEs5cUzrE — Sencia (@SenciaBogota) October 28, 2026

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Esta situación redujo significativamente el margen de tiempo disponible entre los partidos oficiales de fútbol y las complejas actividades logísticas de montaje y desmontaje de las tarimas utilizadas en los conciertos masivos.

A esta apretada agenda deportiva se sumó una fuerte polémica sobre el estado de la gramilla de El Campín. Las condiciones del campo de juego encendieron las alarmas de hinchas y directivos tras los conciertos celebrados por la agrupación de K-pop BTS en octubre de 2026, lo que generó un intenso debate público en la ciudad sobre el impacto de los eventos musicales en la conservación del césped.

Ante este escenario, se estructuró una mesa de trabajo unificada para reorganizar la programación del estadio durante el mes de noviembre de 2026.

En este esfuerzo conjunto participaron representantes de Sencia, los clubes deportivos locales, los promotores de espectáculos, las autoridades competentes y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

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¿Qué pasará con las boletas compradas y cuándo será la nueva fecha en Bogotá?

La presentación oficial de Los Tigres del Norte en Bogotá se llevará a cabo el sábado 6 de febrero de 2027 en el estadio El Campín.

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Para quienes ya habían adquirido sus entradas con miras a la fecha original del 7 de noviembre de 2026, la organización hizo un llamado a revisar la información oficial.

Si ya compraste tu entrada y te resulta imposible asistir en la fecha asignada para febrero de 2027, debes estar muy atento a los canales de comunicación de la empresa organizadora.

La promotora del evento comunicará, a través de sus redes sociales y medios oficiales, los procedimientos específicos para la atención de la boletería y las opciones disponibles para los asistentes.

Con esta reorganización, las autoridades buscan equilibrar el calendario de la liga de fútbol con la protección del gramado del estadio, garantizando que el escenario esté en condiciones óptimas cuando la agrupación mexicana se reencuentre con su público en la capital a comienzos de 2027.