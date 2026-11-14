¿No hay acuerdo para subir el salario mínimo de 2027? Esto pasaría después del 15 de diciembre

La discusión para definir el salario mínimo que tendrán los trabajadores colombianos en 2027 se acerca a una de sus etapas más importantes. Gobierno, empresarios y representantes de los trabajadores deberán negociar el porcentaje de incremento que comenzará a regir el próximo 1 de enero. Sin embargo, no siempre las partes logran ponerse de acuerdo y la legislación colombiana contempla un procedimiento para esos casos.

La fecha clave es el 15 de diciembre de 2026. De acuerdo con la Ley 278 de 1996, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales debe decidir sobre el nuevo salario mínimo a más tardar ese día. Si no existe consenso, la negociación entra en una etapa adicional que puede extenderse hasta finales de diciembre.

Publicidad

¿Qué pasa si no hay acuerdo sobre el salario mínimo el 15 de diciembre?

Si Gobierno, empresarios y trabajadores no consiguen concertar el incremento antes del 15 de diciembre, las partes que estén en desacuerdo deberán presentar por escrito las razones de su posición dentro de las 48 horas siguientes.

Publicidad

Posteriormente, los integrantes de la mesa tendrán otras 48 horas para estudiar esas observaciones y establecer su posición frente a ellas. Después de este procedimiento, la Comisión deberá volver a reunirse para intentar alcanzar un consenso antes del 30 de diciembre.

Esto significa que no llegar a un acuerdo el 15 de diciembre no implica que el aumento quede definido automáticamente ni que la negociación termine. La ley establece un plazo adicional para que los sectores representados puedan continuar buscando una cifra concertada.

Publicidad

¿Quién define el aumento si tampoco hay acuerdo en diciembre?

Si definitivamente no se logra un consenso, el Gobierno nacional tendrá la facultad de establecer el salario mínimo de 2027 mediante decreto. La fecha límite para hacerlo es el 30 de diciembre de 2026.

Esta decisión no puede tomarse sin considerar determinados indicadores económicos. El artículo 8 de la Ley 278 de 1996 establece que deben tenerse en cuenta:

La meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República para el año siguiente.

La productividad acordada por el comité tripartito de productividad.

La participación de los salarios en el ingreso nacional.

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Estos parámetros sirven como referencia para establecer el incremento cuando no se consigue un acuerdo entre los sectores que participan en la mesa de concertación.