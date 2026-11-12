Salario mínimo 2027: Estos son los servicios que subirán de precio al iniciar el año

Si trabajas en Colombia o administras tus gastos mensuales, sabes bien que el fin de año trae consigo la expectativa por el ajuste en los ingresos. El incremento del salario mínimo para el año 2027 se convierte en un tema central de conversación pública y económica en el país.

No obstante, el alza salarial también viene acompañada del encarecimiento de diversos bienes y trámites cotidianos que afectan de manera directa la economía de los hogares.

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¿Cuándo se define el aumento del salario mínimo para 2027 en Colombia?

Para entender el proceso del incremento salarial en el país, debes saber que las negociaciones se llevan a cabo en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Este espacio reúne a los gremios empresariales, a los representantes de los trabajadores, a las centrales obreras y cuenta con la mediación del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Trabajo.

La comisión encargada tiene como fecha límite el 15 de diciembre de 2026 para llegar a un acuerdo concertado sobre el porcentaje de aumento.

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En caso de que no exista un consenso entre las partes al término de ese periodo, la normativa establece que el Gobierno decretará el incremento de manera unilateral, teniendo como plazo máximo el 30 de diciembre de 2026.

Para determinar el porcentaje definitivo de alza del sueldo, la comisión y las autoridades analizan diversos indicadores macroeconómicos clave:

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El dato oficial de inflación o Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La cifra de productividad nacional.

El desempeño de la economía reflejado en el Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, por mandato constitucional, el incremento del salario mínimo debe fijarse por encima de la tasa de inflación registrada en el año presente.

Como antecedente directo, es importante recordar que para el año 2026 el salario mínimo tuvo un incremento del 23 %, fijando la asignación básica mensual en $1.750.905 pesos. Sumado al auxilio de transporte de $249.095 pesos, el total devengado alcanzó la cifra de $2.000.000 de pesos colombianos.

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¿Qué bienes y servicios aumentan de precio con el salario mínimo en 2027?

Cuando se aprueba el alza del ingreso mínimo, de forma paralela se ajusta el valor de múltiples cobros y servicios. Según las estimaciones realizadas por expertos en economía, se prevé que entre 60 y 70 bienes y servicios experimenten variaciones en sus tarifas durante los primeros días del año 2027.

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A pesar de que en el país se aplica una política de desindexación del salario mínimo orientada a que ciertos cobros se ajusten únicamente con base en el IPC, existe un conjunto significativo de tarifas que continúan atadas al incremento del sueldo básico.

Dentro de la lista de bienes, servicios y obligaciones que subirán de precio en Colombia al ajustarse el salario mínimo se encuentran los siguientes rubros:

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Educación y capacitación : Suben los costos de las matrículas educativas en los colegios y los aportes de los aprendices al SENA.

: Suben los costos de las matrículas educativas en los colegios y los aportes de los aprendices al SENA. Tránsito y transporte : Experimentan alzas las multas de tránsito, la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), los servicios de transporte público urbano e intermunicipal, las tarifas de los peajes y los servicios de talleres mecánicos.

: Experimentan alzas las multas de tránsito, la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), los servicios de transporte público urbano e intermunicipal, las tarifas de los peajes y los servicios de talleres mecánicos. Salud y seguridad social: Se reajustan los cobros de las cuotas moderadoras en las EPS, las consultas con médicos particulares, y las cotizaciones obligatorias a salud, pensión y riesgos laborales.

Se reajustan los cobros de las cuotas moderadoras en las EPS, las consultas con médicos particulares, y las cotizaciones obligatorias a salud, pensión y riesgos laborales. Cuidado personal y gastronomía: Se registran variaciones en las tarifas de salones de belleza, peluquerías y establecimientos de restaurantes.

Se registran variaciones en las tarifas de salones de belleza, peluquerías y establecimientos de restaurantes. Vivienda de interés social: Se modifican los topes máximos de precio para la adquisición de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) e Interés Prioritario (VIP).

¿Cómo funcionan los aumentos en el arriendo y otros servicios desindexados?

Es habitual que te preguntes si el canon de arrendamiento de tu vivienda sube automáticamente el primer día de enero con la misma cifra del salario mínimo. La respuesta es no.

De acuerdo con lo estipulado por expertos económicos y la reglamentación vigente, los arriendos no se ajustan con el salario mínimo, sino que se incrementan con base en la inflación o IPC.

Adicionalmente, existe una regla temporal clara para este cobro: el arrendador únicamente puede aplicar el incremento al valor del canon una vez que se hayan cumplido 12 meses seguidos desde la firma del contrato original o desde el último aumento aplicado.

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Por lo tanto, si tu contrato de arrendamiento aún no cumple un año de vigencia al iniciar el 2027, la tarifa mensual no podrá ser elevada de inmediato.

Por otra parte, la política de desindexación implementada en el sistema económico busca desvincular un número creciente de tarifas del alza salarial directa para que dependan exclusivamente del IPC, evitando así presiones inflacionarias desmedidas sobre los consumidores.

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No obstante, deberás prestar especial atención a los cobros que permanecen normativamente sujetos al nuevo salario mínimo, puesto que incidirán directamente en el presupuesto familiar desde el comienzo del año.