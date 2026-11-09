Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿CILIA FLORES SUFRIÓ INFARTO?
ESTATUA DE DIOMEDES DÍAZ
MENSAJE KBETO ZULETA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Empleos  / Embajada Británica en Colombia abre vacante con salario de más de $8 millones; cómo aplicar

Embajada Británica en Colombia abre vacante con salario de más de $8 millones; cómo aplicar

La misión diplomática del Reino Unido en Colombia anunció una nueva oferta laboral con modalidad de trabajo flexible, sueldo competitivo e inscripción a través de su portal oficial.

Vacante en la Embajada del Reino Unido en Colombia: sueldo, funciones y cómo postularte
Vacante en la Embajada del Reino Unido en Colombia: sueldo, funciones y cómo postularte
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Si estás buscando una nueva oportunidad de trabajo en el ámbito diplomático e internacional, esta convocatoria te interesa. La Embajada Británica en Colombia abrió una vacante laboral que ofrece un salario mensual competitivo de $ 8.714.201.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

Las embajadas actúan como puentes estratégicos entre naciones, ejerciendo como canales oficiales de comunicación y representación internacional.

Publicidad

Últimas noticias

Vacantes en la Embajada de Estados Unidos en Colombia: cargos, sueldos y requisitos
Empleos

Embajada de Estados Unidos abre vacantes con sueldos de hasta $9 millones al mes

Ofertas de empleo en Bogotá sin experiencia: cómo aplicar a las vacantes de Colsubsidio
Empleos

Colsubsidio abre convocatoria de empleo con sueldo de más de $2 millones; sin experiencia

Puedes leer: Embajada de Estados Unidos abre vacantes con sueldos de hasta $9 millones al mes

En el territorio colombiano, la Embajada del Reino Unido trabaja de la mano con el Gobierno para apoyar la lucha contra el cambio climático, defender los derechos humanos y reducir las barreras al comercio internacional.

De igual forma, la misión promueve los intereses británicos en materia política, comercial y de seguridad, expandiendo su gestión hacia áreas como la infraestructura, la ciencia, la innovación y la educación superior.

Con el objetivo de fortalecer la operación diaria de su equipo en el país, la misión diplomática promueve constantemente oportunidades de empleo en diversas áreas.

Te puede interesar

CAXDAC a Colpensiones: Ministerio del Trabajo anuncia ruta de migración pensional
Información de servicio

Estos trabajadores serán trasladados a Colpensiones tras confirmación de Min. Trabajo

Así es el proceso para maquillar y preparar cadáveres en funerarias
Ocio

Así es el trabajo de quienes maquillan cadáveres: los detalles que pocos conocen

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la vacante de la Embajada Británica en Colombia?

Para postularte a esta convocatoria laboral, debes saber que la Embajada Británica busca actualmente un Operational Support Officer (Oficial de apoyo operacional, en español). Si quieres aspirar al puesto, debes cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos establecidos por la misión diplomática:

Publicidad

  • Ciudadanía: Tienes que ser ciudadano de Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda o Estados Unidos.
  • Residencia y experiencia previa: Debes haber vivido y trabajado en alguno de los países mencionados durante al menos seis meses en los últimos cinco años.
  • Experiencia profesional: Requieres experiencia comprobada en el manejo de información, incluyendo la elaboración de reportes y actividades de divulgación.
  • Dominio de idiomas: Debes contar con excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita tanto en inglés como en español.

Por otro lado, la Embajada del Reino Unido destaca que es un empleador inclusivo comprometido con la diversidad y la igualdad.
Puedes leer: Truco legal para entrar a Estados Unidos sin VISA que pocos aprovechan; solo con pasaporte

La institución combate la discriminación por motivos de raza, etnia, color, discapacidad, religión, edad, orientación sexual, identidad de género o condición de veterano.

Publicidad

Asimismo, promueve esquemas de trabajo flexible adaptados a la vida familiar, siempre que las necesidades de seguridad y la operación lo permitan.

¿Qué funciones realizarás y cuál es la fecha límite para enviar tu solicitud?

Si resultas seleccionado para el cargo de Operational Support Officer, tus responsabilidades principales estarán enfocadas en el análisis estratégico y el procesamiento de información clave para la misión diplomática. Entre tus tareas diarias se encuentran:

  • Apoyo analítico u operativo: Brindar soporte en el análisis de datos, la elaboración de reportes, la divulgación de inteligencia, la traducción de documentos y el acompañamiento en actividades investigativas y operativas.
  • Detección de patrones y riesgos: Emplear diversas herramientas, recursos y técnicas analíticas para identificar tendencias, riesgos, patrones y oportunidades.
  • Elaboración de informes: Producir, revisar la calidad y difundir informes de nivel estratégico, táctico y operativo para partes interesadas a nivel local, nacional e internacional.

Te puede interesar

Empleo para jóvenes y población LGBTI en Bogotá: Feria laboral en Theatron el 4 de junio
Empleos

Feria de empleo en Theatron para población LGBTI; más de 5 mil vacantes para jóvenes

Ejército Nacional abre vacantes a profesionales y técnicos; LINK de inscripción
Información de servicio

Ejército Nacional abre vacantes a profesionales y técnicos; LINK de inscripción y costos

Respecto a las condiciones y fechas del proceso de selección, ten en cuenta los siguientes datos del cronograma oficial:

Publicidad

  • Plazo máximo de postulación: Tienes plazo para enviar tu candidatura hasta el 8 de noviembre de 2026.
  • Fecha de inicio de labores: La persona contratada comenzará a trabajar el 1 de abril de 2027.
  • Asignación salarial: El sueldo mensual fijado para esta vacante es de $ 8.714.201.
  • Canal de postulación: La aplicación se realiza exclusivamente de forma virtual mediante el portal oficial de empleo de la Embajada.

Si cumples con los requisitos exigidos, ingresa al portal de empleo de la misión diplomática antes de la fecha de cierre para completar tu solicitud.

Relacionados

Servicio

Noticias