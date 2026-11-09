Embajada Británica en Colombia abre vacante con salario de más de $8 millones; cómo aplicar

Si estás buscando una nueva oportunidad de trabajo en el ámbito diplomático e internacional, esta convocatoria te interesa. La Embajada Británica en Colombia abrió una vacante laboral que ofrece un salario mensual competitivo de $ 8.714.201.

Las embajadas actúan como puentes estratégicos entre naciones, ejerciendo como canales oficiales de comunicación y representación internacional.

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En el territorio colombiano, la Embajada del Reino Unido trabaja de la mano con el Gobierno para apoyar la lucha contra el cambio climático, defender los derechos humanos y reducir las barreras al comercio internacional.



De igual forma, la misión promueve los intereses británicos en materia política, comercial y de seguridad, expandiendo su gestión hacia áreas como la infraestructura, la ciencia, la innovación y la educación superior.

Con el objetivo de fortalecer la operación diaria de su equipo en el país, la misión diplomática promueve constantemente oportunidades de empleo en diversas áreas.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la vacante de la Embajada Británica en Colombia?

Para postularte a esta convocatoria laboral, debes saber que la Embajada Británica busca actualmente un Operational Support Officer (Oficial de apoyo operacional, en español). Si quieres aspirar al puesto, debes cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos establecidos por la misión diplomática:

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Ciudadanía: Tienes que ser ciudadano de Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda o Estados Unidos.

Tienes que ser ciudadano de Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda o Estados Unidos. Residencia y experiencia previa: Debes haber vivido y trabajado en alguno de los países mencionados durante al menos seis meses en los últimos cinco años.

Experiencia profesional: Requieres experiencia comprobada en el manejo de información, incluyendo la elaboración de reportes y actividades de divulgación.

Requieres experiencia comprobada en el manejo de información, incluyendo la elaboración de reportes y actividades de divulgación. Dominio de idiomas: Debes contar con excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita tanto en inglés como en español.

Por otro lado, la Embajada del Reino Unido destaca que es un empleador inclusivo comprometido con la diversidad y la igualdad.

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La institución combate la discriminación por motivos de raza, etnia, color, discapacidad, religión, edad, orientación sexual, identidad de género o condición de veterano.

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Asimismo, promueve esquemas de trabajo flexible adaptados a la vida familiar, siempre que las necesidades de seguridad y la operación lo permitan.

¿Qué funciones realizarás y cuál es la fecha límite para enviar tu solicitud?

Si resultas seleccionado para el cargo de Operational Support Officer, tus responsabilidades principales estarán enfocadas en el análisis estratégico y el procesamiento de información clave para la misión diplomática. Entre tus tareas diarias se encuentran:

Apoyo analítico u operativo: Brindar soporte en el análisis de datos, la elaboración de reportes, la divulgación de inteligencia, la traducción de documentos y el acompañamiento en actividades investigativas y operativas.

Brindar soporte en el análisis de datos, la elaboración de reportes, la divulgación de inteligencia, la traducción de documentos y el acompañamiento en actividades investigativas y operativas. Detección de patrones y riesgos: Emplear diversas herramientas, recursos y técnicas analíticas para identificar tendencias, riesgos, patrones y oportunidades.

Emplear diversas herramientas, recursos y técnicas analíticas para identificar tendencias, riesgos, patrones y oportunidades. Elaboración de informes: Producir, revisar la calidad y difundir informes de nivel estratégico, táctico y operativo para partes interesadas a nivel local, nacional e internacional.

Respecto a las condiciones y fechas del proceso de selección, ten en cuenta los siguientes datos del cronograma oficial:

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Plazo máximo de postulación: Tienes plazo para enviar tu candidatura hasta el 8 de noviembre de 2026.

Tienes plazo para enviar tu candidatura hasta el 8 de noviembre de 2026. Fecha de inicio de labores: La persona contratada comenzará a trabajar el 1 de abril de 2027.

La persona contratada comenzará a trabajar el 1 de abril de 2027. Asignación salarial: El sueldo mensual fijado para esta vacante es de $ 8.714.201.

El sueldo mensual fijado para esta vacante es de $ 8.714.201. Canal de postulación: La aplicación se realiza exclusivamente de forma virtual mediante el portal oficial de empleo de la Embajada.

Si cumples con los requisitos exigidos, ingresa al portal de empleo de la misión diplomática antes de la fecha de cierre para completar tu solicitud.

