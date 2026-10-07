Embajada de Estados Unidos abre vacantes con sueldos de hasta $9 millones al mes

Si estás buscando una oportunidad laboral con excelentes condiciones económicas y estabilidad en Colombia, esta convocatoria te puede interesar.

Las embajadas funcionan como puentes estratégicos para las relaciones bilaterales de los países, facilitando la cooperación política, económica y social, además de proteger los derechos de sus ciudadanos en el exterior.

Publicidad

Puedes leer: Truco legal para entrar a Estados Unidos sin VISA que pocos aprovechan; solo con pasaporte



En el caso particular de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, se trata de una de las sedes más concurridas, pues allí se tramitan cientos de miles de visas al año y se prestan diversos servicios consulares.



Más allá de su labor diplomática, esta institución constituye una importante fuente de empleo para los ciudadanos locales.

Recientemente, la representación diplomática estadounidense publicó en su página web oficial una serie de vacantes de trabajo disponibles con un paquete de salarios competitivos y grandes beneficios para sus empleados locales.

Entre las ofertas vigentes se destacan sueldos que llegan hasta los $ 9,5 millones de pesos mensuales (lo que equivale a más de $ 114 millones anuales).

Publicidad

¿Cuáles son las vacantes disponibles en la Embajada de Estados Unidos y cuánto pagan?

La convocatoria contempla puestos de trabajo para diferentes perfiles profesionales, técnicos y operativos. Todas las ofertas estipulan una jornada de 40 horas semanales. Aquí te detallamos las vacantes y sus respectivas asignaciones salariales:

Conductor - Tramitador Salario: $ 30.530.873 por año. Ubicación: Cartagena y Bogotá. Funciones principales: Conducir los Vehículos Blindados Ligeros de la Oficina de la Embajada en Cartagena (EBO) y vehículos no blindados, entre los que se incluyen un autobús de gran capacidad y un vehículo con acceso para personas con discapacidad. Experiencia requerida: Mínimo tres (3) años de experiencia profesional en conducción (se incluye la experiencia en plataformas o empresas no tradicionales como Uber o Lyft). Debes contar con un carné de conducir válido categoría B2 durante al menos cinco (5) años y mantenerlo vigente.

Plomero Salario: $ 35.074.859 por año. Ubicación: Bogotá. Funciones principales: Ejecutar labores de mantenimiento preventivo y reparación de fontanería, tanto programadas como no programadas, en los edificios e instalaciones de la misión diplomática, incluyendo propiedades residenciales y arrendadas. Experiencia requerida: Mínimo tres (3) años de experiencia en reparación y mantenimiento de sistemas de fontanería, mecánica de edificios y operaciones de tratamiento de servicios públicos.

Asistente de Producción Digital Salario: $ 51.418.244 por año. Ubicación: Bogotá. Funciones principales: Encargado de producir elementos visuales y multimedia para la participación pública de la Misión. Esto incluye el diseño, creación o adquisición de contenido personalizado que se difunde a través de canales en línea, eventos presenciales y medios de comunicación tradicionales. Experiencia requerida: Un mínimo de tres (3) años de experiencia en entornos laborales multilingües o multinacionales de medios y marketing, donde la fotografía y la producción audiovisual hayan sido componentes clave.

Ingeniero Supervisor para Operaciones Compuestas Salario: $ 51.418.244 por año. Ubicación: Bogotá. Funciones principales: Liderar un equipo de profesionales cualificados que se encargan del mantenimiento de todos los sistemas operativos del Nuevo Complejo de la Embajada. Experiencia requerida: Mínimo siete (7) años de experiencia trabajando como jefe de proyectos, supervisor o capataz en una planta de fabricación, gran complejo turístico, hospital, edificio de oficinas o sistema universitario o escolar de gran escala.

Especialista en Coordinación Estratégica de Contenidos Salario: $ 114.344.993 por año (que corresponde a un salario mensual cercano a los $ 9,5 millones de pesos). Ubicación: Bogotá. Funciones principales: Supervisar la concepción, producción e implementación de actividades de participación pública en las plataformas digitales de la Misión, así como el desarrollo de campañas estratégicas de contenido para formatos digitales y tradicionales. Experiencia requerida: Mínimo cuatro (4) años de experiencia en empresas comerciales o de comunicaciones de carácter multilingüe, multicultural o multinacional, desempeñando funciones de participación pública, investigación de mercado o gestión de proyectos.



Puedes leer: El 'atajo' para conseguir la VISA será exclusivo para unos pocos a partir de septiembre

Publicidad

¿Qué requisitos se necesitan para trabajar en la Embajada de Estados Unidos en Colombia?

Para aspirar a cualquiera de estas vacantes, existen una serie de criterios generales que exige la embajada. Como requisito básico, es indispensable contar con conocimiento del idioma inglés y un buen manejo del español, competencias que serán evaluadas a lo largo del proceso de selección.

Adicionalmente, según el tipo de empleo, la embajada realiza pruebas específicas. Por ejemplo, en el puesto de conductor se llevan a cabo pruebas prácticas de conducción.

Asimismo, todos los postulantes preseleccionados deberán superar una investigación de antecedentes y aprobar un examen médico previo antes de su contratación.

¿En dónde están ubicados los puestos de trabajo y cómo puedes postularte?

La mayor parte de los empleos disponibles tienen como sede la ciudad de Bogotá, a excepción de la vacante para conductor - tramitador que también ofrece plazas para laborar en Cartagena.

Publicidad

Si cumples con el perfil exigido y deseas presentar tu candidatura, debes ingresar directamente a la sección de empleo de la página web oficial de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Desde allí podrás completar el formulario de postulación en línea y adjuntar los documentos solicitados para iniciar el proceso de selección.