Trabajadores en Colombia recibirían menos salario por incapacidad médica, según la ley

Si trabajas bajo un contrato formal con todas tus prestaciones sociales en Colombia, es muy probable que alguna vez te hayas preguntado cómo impacta una incapacidad médica en tu sueldo mensual.

Existe la creencia extendida de que cualquier ausencia por motivos de salud debe pagarse de manera integral, sin importar cuántos días determine el profesional de la salud.

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Sin embargo, la legislación laboral y las normas del sistema de seguridad social en el país autorizan descuentos y condiciones específicas en las que tu remuneración se reduce mientras te recuperas.



Para comprender cómo se liquida tu ingreso durante una ausencia por salud, debes saber que la ley laboral en Colombia reconoce dos tipos de incapacidades.



Por un lado está la incapacidad por enfermedad general, emitida por la Entidad Promotora de Salud (EPS) cuando la afección no guarda relación directa con las funciones de tu trabajo.

Por otro lado se encuentra la incapacidad de origen laboral, que abarca las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo ocurridos como resultado de la exposición a factores de riesgo en tus actividades o en el entorno donde te desempeñas habitualmente.

¿Quién paga la incapacidad médica y cuánto te descuentan según los días?

La forma en que se remunera una incapacidad por enfermedad general cambia sustancialmente según los días de duración de la licencia médica.

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Un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) precisa que cuando la licencia por enfermedad general sea igual o inferior a dos días, la remuneración se pagará con el 100 % del salario percibido y el pago estará a cargo directamente de la empresa o empleador.

Durante esas primeras 48 horas de ausencia no sufrirás ningún descuento en tu ingreso diario.

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Sin embargo, el panorama cambia a partir del tercer día de ausencia médica. De acuerdo con el DAFP, desde el tercer día la licencia genera vacancia temporal en el empleo y pasa a remunerarse de conformidad con las normas del sistema de Seguridad Social en Salud.

En este escenario, la responsabilidad del pago se traslada a la EPS y se aplican las siguientes reducciones salariales:

Del día 3 al día 90 (hasta 3 meses): La EPS asume el pago de la incapacidad por un valor correspondiente al 66,66 % de tu salario. Para entenderlo con un ejemplo práctico: si tu ingreso diario promedio es de $ 100.000, la suma que recibirás por cada día de incapacidad pasará a ser de $ 66.660.

La EPS asume el pago de la incapacidad por un valor correspondiente al 66,66 % de tu salario. Para entenderlo con un ejemplo práctico: si tu ingreso diario promedio es de $ 100.000, la suma que recibirás por cada día de incapacidad pasará a ser de $ 66.660. Después de los 90 días (tres meses): El porcentaje de remuneración disminuye nuevamente y el pago pasa a ser del 50 % de tu salario abonado por la entidad.

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¿Qué pasa con tu salario y el contrato si la incapacidad supera los 180 días en Colombia?

Cuando una afectación de salud se prolonga y la incapacidad médica excede los 180 días continuos, la ley fija implicaciones directas sobre el contrato de trabajo y sobre la entidad encargada de la manutención económica.

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Al superar el límite de los 180 días, el empleado es retirado del servicio y mantiene el derecho a las prestaciones económicas y asistenciales a las que haya lugar según la normativa.

Si no logras recuperarte durante ese periodo de seis meses, el pago de la incapacidad deja de estar a cargo de la EPS y debe ser asumido por el fondo de pensiones al que te encuentres afiliado.

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Esta entidad deberá continuar pagando la remuneración y proceder a valorar tu grado de pérdida de capacidad laboral para determinar si aplicas a una pensión de invalidez.

Para tener derecho a la pensión de invalidez, la persona debe acreditar una pérdida de la capacidad laboral superior al 50 %. Una vez presentada la solicitud de reconocimiento formal de este beneficio, el fondo de pensiones cuenta con un plazo de cuatro meses para tomar la decisión.

Es fundamental tener en cuenta que en las incapacidades superiores a 180 días no hay lugar al reconocimiento de elementos salariales (como la asignación básica), ni se computa dicho lapso como tiempo de servicio prestado a la empresa, debido a que el trabajador no estuvo desempeñando activamente su labor durante esa ausencia.

