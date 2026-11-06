Estudia GRATIS en la ESAP; oportunidad para estratos 1, 2 y 3 que vence en pocos días

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La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) habilitó oficialmente la convocatoria de inscripciones para ingresar a sus programas de pregrado y posgrado durante el primer semestre del año 2027 (período 2027-1).

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La gran novedad de este proceso es que tanto el pago de los derechos de inscripción como la matrícula son 100 % gratuitos para quienes aplican a programas de nivel pregrado y forman parte de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.



Debes tener muy presente el calendario institucional, ya que la plataforma web para realizar este trámite estará abierta únicamente hasta el próximo 9 de noviembre de 2026.



La oferta académica se encuentra disponible tanto en la sede central ubicada en Bogotá como en sus 16 direcciones territoriales distribuidas a lo largo del país, además de diversas ciudades y municipios donde la entidad cuenta con presencia. Todos estos programas académicos están enfocados en fortalecer las competencias en gestión estatal, políticas públicas, administración pública y desarrollo territorial.

¿Cuáles son los requisitos y documentos para inscribirse gratis a la ESAP?

Para completar tu postulación de manera exitosa, es fundamental que reúnas la documentación exigida según el nivel educativo al cual quieras ingresar. Si tu objetivo es cursar una carrera universitaria de pregrado, debes presentar los siguientes soportes digitales e información personal:

Formulario de inscripción en línea: debes diligenciarlo completamente en el portal web institucional.

Documento de identidad: copia válida del documento oficial.

Diploma o acta de grado de bachiller: documento que acredite la culminación de tu formación secundaria.

Resultados de las pruebas Saber 11 (ICFES): certificado oficial de los puntajes obtenidos.

Certificado de salud vigente: documento actualizado sobre tu estado de salud.

Declaración juramentada de estrato socioeconómico: soporte disponible en el sitio web en el que certifiques bajo gravedad de juramento que perteneces al estrato 1, 2 o 3.

Es indispensable que recuerdes que la gratuidad total en inscripción y matrícula por estratificación socioeconómica aplica de manera exclusiva para los programas de pregrado.

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Por su parte, si ya eres profesional y estás interesado en cursar un posgrado, ten en cuenta que el proceso exige la siguiente documentación:

Documento de identidad vigente.

Diploma o acta de grado profesional que acredite tu titulación universitaria previa.

Certificado de salud vigente.

Propuesta de trabajo de grado: texto de máximo dos páginas, requisito exigido de forma particular si aspiras a un programa de maestría.

Comprobante de pago: recibo correspondiente a los derechos de inscripción.

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¿Qué carreras y programas académicos ofrece la ESAP para el semestre 2027-1?

La oferta académica de la ESAP abarca alternativas formativas acreditadas por su alta calidad, orientadas a preparar a los futuros administradores del sector público y a los servidores del Estado. En la sede de Bogotá, así como en las diferentes sedes regionales, podrás encontrar diversas opciones universitarias y de formación avanzada.

Si buscas iniciar una carrera universitaria desde cero, la lista de pregrados disponibles comprende:

Administración Pública: enfocado en formar profesionales capacitados para liderar instituciones y gestionar procesos gubernamentales.

Administración Pública Territorial: diseñado para responder a las necesidades organizacionales de las regiones y entidades locales.

Economía Pública: centrado en el análisis económico y la asignación eficiente de los recursos en el ámbito estatal.

En el nivel de posgrados, la ESAP dispone de especializaciones y maestrías dirigidas a profesionales que desean profundizar sus competencias en la función pública. Entre las especializaciones ofertadas destacan:

Especialización en Alta Dirección del Estado.

Especialización en Gerencia Social.

Especialización en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional.

Especialización en Finanzas Públicas.

Asimismo, la institución cuenta con las siguientes maestrías:

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Maestría en Administración Pública.

Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto.

¿Cómo realizar la inscripción en línea en la ESAP paso a paso?

El trámite para formalizar tu aspiración es virtual y se realiza directamente a través de internet. Lo primero que debes hacer es ingresar al portal institucional (sinu.esap.edu.co) y dirigirte al módulo de inscripciones.

Allí tendrás que navegar en el catálogo de programas académicos y seleccionar la carrera de pregrado o el posgrado de tu preferencia.

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Una vez elijas la opción académica deseada, la plataforma te asignará un número de formulario único. Con este número expedido, podrás proceder al diligenciamiento de tus datos personales y cargar los documentos escaneados requeridos.

Asegúrate de finalizar y enviar tu postulación antes del cierre de la convocatoria el 9 de noviembre, garantizando así tu lugar en el proceso de selección para el período 2027-1.