¿Quién era María José Recuero? La patrullera que murió en un intento de atraco en Cali

María José Recuero, una patrullera de la Policía Nacional de 20 años y oriunda de Montería, falleció el sábado 24 de octubre de 2026, después de permanecer bajo pronóstico reservado en una unidad de cuidados intensivos.

La uniformada había resultado gravemente herida durante un intercambio de disparos ocurrido el viernes 23 de octubre en el barrio Industrial, en Cali, cuando las autoridades atendían un presunto intento de hurto.

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La Policía Metropolitana de Santiago de Cali confirmó su fallecimiento hacia el mediodía, luego de que durante la mañana se informara que su estado de salud era delicado. La noticia generó mensajes de solidaridad dirigidos a sus familiares y compañeros de institución.



Aunque la información disponible sobre su vida personal es limitada, su labor como integrante de la Policía Nacional fue destacada por el Concejo de Cali, que señaló que la uniformada “dedicó su vida a proteger la seguridad y la tranquilidad de los caleños”.



Su muerte ocurrió en medio de un procedimiento que también dejó a otros dos policías lesionados y que continúa bajo investigación para establecer las circunstancias exactas del enfrentamiento.

Cali: así ocurrió el procedimiento en el que murió María José Recuero

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los hechos se presentaron cuando un integrante de la Policía adscrito al Departamento de Policía Valle, que se encontraba de permiso, se movilizaba en su motocicleta particular.

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Según el reporte oficial, varios sujetos lo habrían abordado con la intención de quitarle la motocicleta y otras pertenencias mediante el uso de armas de fuego.

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Ante la situación, unidades de la estación de Policía del sector acudieron para atender el caso. La intervención derivó en un intercambio de disparos en el que tres uniformados resultaron heridos, entre ellos María José Recuero.

La patrullera fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, permaneció bajo pronóstico reservado hasta que se confirmó su fallecimiento al día siguiente.

#EstáPasando 🚨

La Policía confirmó el fallecimiento de la patrullera María José Recuero Suárez, de 20 años, oriunda de #Montería, #Córdoba, quien había resultado gravemente herida durante un enfrentamiento con presuntos delincuentes en #Cali.



Este viernes 23 de octubre,… pic.twitter.com/68FsKevwXq — TSM Noticias (@tsmnoticias) October 24, 2026

Sobre los otros dos integrantes de la institución afectados durante el procedimiento, las autoridades informaron que uno continuaba en proceso de recuperación, mientras que el otro recibió el alta médica y una incapacidad.

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Durante el operativo, uno de los presuntos implicados fue neutralizado. Además, las autoridades reportaron la incautación de dos armas de fuego, la recuperación de cuatro teléfonos celulares que habrían sido hurtados y el hallazgo de una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada en los hechos.

Cali: qué se sabe de los presuntos responsables

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Las primeras indagaciones apuntan a que las personas involucradas podrían estar relacionadas con otros tres hurtos registrados horas antes en diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca.

Esta posible conexión hace parte de las líneas de investigación que adelantan las autoridades. La Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia trabaja en la recolección de elementos materiales probatorios para identificar a los demás presuntos implicados y establecer qué participación habría tenido cada uno.

Hasta el momento, la información entregada por las autoridades permite conocer cómo se habría iniciado el procedimiento, pero las circunstancias completas del enfrentamiento y las responsabilidades individuales deberán ser determinadas durante la investigación.

Su vocación de servicio vivirá en nuestra memoria.



Nuestra Patrullera de Policía María José Recuero Suárez, fue asesinada en Cali cuando intervenía para frustrar el hurto de una motocicleta. Con profundo dolor, lamentamos este hecho que enluta a Colombia.



Durante el… pic.twitter.com/GmTq14rGwe — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) October 24, 2026

La Policía Metropolitana de Santiago de Cali también manifestó su rechazo a los hechos y expresó solidaridad con los familiares de los integrantes de la institución afectados.

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El caso volvió a poner la atención sobre los episodios de inseguridad que han generado preocupación entre los habitantes de la ciudad, especialmente por los reportes de hurtos en distintos sectores.

Cali rendirá homenaje a María José Recuero

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Tras confirmarse la muerte de la patrullera, se anunció una velatón en su memoria para el sábado 24 de octubre, a las 6:00 p. m., en el Comando de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.

El encuentro fue convocado como un espacio para recordar a la uniformada y acompañar a sus seres queridos y compañeros de institución en medio de la noticia.

María José Recuero, nacida en Montería y vinculada a la Policía Nacional, falleció después de resultar herida durante un procedimiento que comenzó con un presunto intento de hurto en el barrio Industrial.

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Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido, verificar la posible relación con otros casos registrados en la ciudad e identificar a quienes habrían participado en los hechos.

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