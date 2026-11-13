¿Herrera usó péptidos para bajar de peso antes de Stream Fighters 5? Esto respondió

Herrera, creador de contenido y cantante urbano, estuvo en la cabina de El Klub de La Kalle para hablar sobre su preparación física y musical de cara a Stream Fighters 5.

Durante la entrevista, el artista compartió detalles del proceso que ha adelantado durante los últimos dos meses y medio, periodo en el que ha dividido su agenda entre las jornadas de entrenamiento físico y la producción de nuevos temas musicales.

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¿Usó péptidos Herrera para bajar de peso antes de su pelea?

Una de las preguntas de la mesa de trabajo estuvo relacionada con la pérdida de peso que necesitaba para su enfrentamiento contra JH. En ese contexto, le consultaron directamente sobre los rumores que circulaban en redes sociales acerca del supuesto uso de péptidos por parte de algunos competidores de la velada.

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Ante la pregunta, Herrera negó categóricamente haber utilizado péptidos o alguna sustancia sintética para cumplir con el peso requerido.

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El intérprete aseguró que su reducción de peso fue resultado de cambios en sus hábitos alimenticios y del esfuerzo físico. “Para yo bajar de peso lo que hago es hacer un ayuno, comer más bien poco en las mañanas”, explicó ante los micrófonos.

Además, reveló que contó con la asesoría de un grupo de atletas dedicados al fisicoculturismo, a quienes denominó el “equipo de mutantes”. Según explicó, junto a ellos diseñó una rutina para reducir su peso de manera gradual.

“De parte de los fisicoculturistas que te digo, ellos son muy profesionales en todo lo que es suplementación y me ofrecieron un plan de trabajo, pero lo terminamos haciendo muy limpio para mantener una buena imagen a nivel de todo, ya que ellos son también mi familia”, aseguró el artista.

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¿Por qué Herrera decidió no usar péptidos para su preparación?

Por otro lado, el cantante explicó que decidió no recurrir a los péptidos porque quería mantener una preparación transparente ante su público y las personas de su entorno.

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También mencionó que su alimentación estuvo basada en un alto consumo de proteínas y productos tradicionales. “Para la pelea decidimos llegar limpios, eso sí con mucha proteína, borojó, chontaduro, arrechón, rompetablas”, comentó al hablar sobre los alimentos que hicieron parte de su dieta.

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Finalmente, Herrera señaló que el boxeo ha sido un deporte exigente y de gran desgaste físico, pero que asumió el reto con la intención de inspirar a los jóvenes que siguen su carrera.

Agregó que, después de su participación en Stream Fighters 5, planea continuar con un proceso de transformación física gradual, enfocado en su crecimiento personal y en sus próximos lanzamientos musicales.