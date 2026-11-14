Cuatro hipopótamos cruzaron la vía Medellín-Bogotá y estuvieron cerca de provocar un accidente

Un recorrido nocturno por la autopista Medellín-Bogotá tuvo un momento inesperado cuando cuatro hipopótamos aparecieron sobre la carretera, en un tramo del Magdalena Medio antioqueño. La presencia de los animales obligó a los conductores que circulaban por el sector a reaccionar para evitar un choque.

La situación quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo los ejemplares atraviesan la calzada mientras se aproximan una tractomula y un vehículo particular. El conductor del vehículo de carga tuvo que reducir la velocidad para evitar atropellarlos.

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El episodio ocurrió en jurisdicción de Doradal, cerca del desvío hacia Puerto Triunfo, una zona donde la presencia de estos mamíferos se ha convertido en una situación recurrente. Aunque el encuentro generó preocupación por el riesgo que representaba, no se reportó una colisión ni personas lesionadas.



¿Por qué hay hipopótamos cerca de la autopista Medellín-Bogotá?

La presencia de estos animales en el Magdalena Medio colombiano tiene su origen en los ejemplares que fueron introducidos en la Hacienda Nápoles, propiedad que perteneció a Pablo Escobar. Con el paso de los años, los hipopótamos se reprodujeron y comenzaron a ocupar otros territorios, principalmente en zonas cercanas a fuentes de agua.

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Su expansión ha hecho que puedan encontrarse en espacios rurales, cuerpos de agua y sectores próximos a vías transitadas. Puerto Triunfo y sus alrededores hacen parte de las áreas donde se han registrado avistamientos.

Aunque los hipopótamos suelen permanecer en el agua durante buena parte del día, también salen a tierra firme para desplazarse y buscar alimento. Por eso, su aparición en carreteras no es un hecho imposible, especialmente en zonas cercanas a los lugares que habitan.

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🇨🇴 Familia de hipopótamos cruzó de noche la autopista Medellín-Bogotá, en Doradal. Un camión tuvo que frenar de emergencia para no atropellarlos.



Escobar murió hace décadas. Sus hipopótamos todavía detienen el tráfico. pic.twitter.com/dUWcFs1mar — NoticiaWTF.com (@NoticiaWTF_com) November 14, 2026

El tamaño de estos animales representa un factor de riesgo para la movilidad. Un ejemplar adulto puede superar la tonelada de peso, por lo que un choque con un vehículo podría tener consecuencias graves tanto para los ocupantes como para el propio animal.

El riesgo de encontrarse con hipopótamos en carretera

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El registro de los cuatro ejemplares volvió a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan quienes transitan por este corredor vial. La autopista Medellín-Bogotá es utilizada diariamente por vehículos particulares, buses y transporte de carga, y la aparición repentina de animales sobre la calzada puede obligar a realizar maniobras de emergencia.

Además, los encuentros durante la noche pueden ser más difíciles de anticipar debido a las condiciones de visibilidad. Por esta razón, quienes recorren el sector de Doradal y Puerto Triunfo deben prestar atención a los costados de la vía y moderar la velocidad.

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En caso de encontrar uno de estos animales, lo recomendable es mantener una distancia prudente y evitar acercarse o intentar ahuyentarlo. Una maniobra brusca también puede poner en peligro a otros vehículos que circulan por el mismo corredor.

El episodio terminó sin un accidente, pero dejó nuevamente en evidencia el desafío que representa la presencia de hipopótamos en zonas habitadas y corredores de transporte del Magdalena Medio antioqueño.