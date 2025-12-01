Revelan VIDEO del intento de atraco a joyería en Bucaramanga; un policía falleció

El sábado 29 de noviembre de 2025 en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa de Bucaramanga se vivió una balacera tras intento de robo en una joyería, dejando a un policía sin vida.

Un grupo armado, identificado posteriormente como una estructura criminal con presuntos nexos en Barranquilla, ingresó a la joyería Caracas, ubicada en el cuarto piso del establecimiento, con la intención de ejecutar un hurto.

Las imágenes que salieron a la luz registran el momento exacto en que varios individuos armados irrumpieron en el local, confirmando el ataque que cogió por sorpresa a ciudadanos y comerciantes. Sin embargo, lo que los asaltantes no esperaban era la presencia encubierta de las autoridades.



La Policía Metropolitana de Bucaramanga ya había recibido una alerta de inteligencia sobre un posible atraco en centros comerciales del sector. Alrededor de las 2:06 p.m., agentes de la Sijín que estaban de incógnito lograron identificar a sujetos dentro y fuera de la joyería portando armas de fuego.

Esta presencia policial inmediata y la rápida reacción de un oficial que se encontraba fuera de servicio detonaron el violento intercambio de disparos que sumió el centro comercial en el caos.

La figura central de esta tragedia es el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, un investigador de la Sijín Metropolitana de Bucaramanga de 40 años, con una trayectoria de más de 20 años de servicio en la Policía.

Leal Briceño se encontraba de civil, presuntamente realizando compras personales, cuando advirtió el intento de hurto.

El intendente decidió intervenir, desatando la balacera. Su acción no solo logró frustrar el hurto, evitando que los delincuentes se fugaran con las joyas, sino que potencialmente salvó la vida de numerosos civiles.

Testigos narra que el uniformado recibió un impacto de bala mientras se interponía para proteger a una niña de cinco años y a su padre, quienes quedaron atrapados en el fuego cruzado.

En el fragor del enfrentamiento, uno de los delincuentes fue abatido dentro del centro comercial, mientras que el intendente Leal Briceño fue alcanzado por los disparos.

Aunque fue trasladado de inmediato a una clínica cercana, donde el personal médico luchó por reanimarlo durante más de 40 minutos, sus heridas resultaron fatales.

El director de la Policía, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, lamentó la pérdida, calificándola de crimen cobarde y asegurando que el hecho no quedaría impune.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también se refirió al sacrificio del intendente Leal, dejando la reflexión: “Que su sacrificio no haya sido en vano”.

El enfrentamiento armado permitió a las autoridades neutralizar a seis miembros de la banda criminal. El delincuente que murió en el sitio fue identificado como Víctor Manuel Martínez Suárez, señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de la organización y coordinador del ingreso armado al centro comercial.

Se conoció que el atacante que disparó contra el intendente fue abatido por la Policía durante la confrontación. Martínez Suárez, además, podría haber sido miembro de la banda "Los Flamingos," que había caído años atrás por hurtar en un centro comercial en Soledad.

Revelan video del asalto a una joyería en centro comercial de Bucaramanga



Las autoridades lograron la captura de cinco presuntos asaltantes. Los detenidos, dos de los cuales resultaron heridos (uno en el hombro y otro en el antebrazo), fueron identificados:



Adrianis Esther González Garavito (27 años, Barranquilla), con antecedentes por porte ilegal de armas. Antonio José Felipe Lanchez (50 años, Puebloviejo, Magdalena). Karina Michellys Criado Pumarejo (27 años, Valledupar), con anotación judicial por porte ilegal de armas. Jhony José Rodríguez Castillo (27 años, Venezuela), herido en el hombro. Orlando José Cabrera Méndez (54 años, Barranquilla), conocido como alias 'Curramba', herido en el antebrazo y con historial judicial por asaltos bancarios (taquillazos) en Riohacha (2015) y Cúcuta (2016).

Estos individuos serán presentados ante un juez para responder por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y hurto.

El general William Quintero Salazar explicó que se incautaron varias armas de grueso calibre y se logró la captura de los implicados, quienes, según las investigaciones, habrían viajado desde Barranquilla para cometer el asalto.

A pesar de las capturas, se estableció que al menos otros seis integrantes de la estructura criminal consiguieron huir en medio del caos, posiblemente utilizando un vehículo que los esperaba fuera del centro comercial.

Ante la gravedad del hecho y la fuga de cómplices, el alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, anunció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita la captura de los prófugos.

Además, la Policía investiga si esta banda está relacionada con un caso de hurto a una joyería ocurrido en agosto del mismo año en el centro comercial Le Meridiem Golf, en Barranquilla.

