Familia de fletero que murió tras robo anuncia demanda, dicen que solo llevaba un arma de fogueo

La familia de Yerferson Alexis Cano Gómez, conocido como alias “Chom” o “Botija”, anunció una demanda por 100 millones de pesos contra la Policía Metropolitana tras su muerte, asegurando que durante el operativo él solo llevaba un arma de fogueo. El caso rápidamente llamó la atención en redes, donde surgieron debates sobre la actuación de los uniformados y lo que realmente ocurrió aquella noche en el centro de Medellín.

El episodio se registró el 4 de noviembre en la zona de Guayaquil, un punto concurrido y conocido por su movimiento constante. Según la versión inicial, alias “Chom” y otro joven identificado como Juan Esteban Guarín habrían intentado llevarse una motocicleta Yamaha N-Max. Testigos señalaron que los dos intimidaron al dueño con un revólver que luego se confirmó como un arma de letalidad reducida. Esta aclaración se convirtió en el argumento principal de la familia, que insiste en que el tipo de arma cambia por completo la interpretación de lo ocurrido.

Puedes leer: Preso escapó luego de reportar que su perro le comió la tobillera electrónica



Mientras los jóvenes intentaban escapar, una patrulla de la Policía los interceptó. Allí se produjo el intercambio de disparos que marcó el desenlace. Las autoridades aseguraron que uno de los señalados disparó primero, lo que llevó a los uniformados a reaccionar. Sin embargo, la familia sostiene una versión muy distinta. Para ellos, Yerferson nunca tuvo la capacidad de herir a un uniformado, pues el arma que portaba no estaba diseñada para causar daños reales. Una tía del joven lo expresó sin rodeos: “Eso era un arma de fogueo, él no tenía cómo hacerle daño a nadie, pero la Policía sí respondió con balas de verdad”.

Esa afirmación impulsó a los familiares a preparar una demanda por 100 millones de pesos, argumentando que hubo una reacción desproporcionada por parte de los uniformados. Aseguran que su propósito no es generar controversia, sino dejar claro que el operativo, según ellos, no se llevó de manera adecuada. Para ellos, el tipo de arma que portaba Yerferson es la pieza clave del caso.

Puedes leer: Alerta por llamadas internacionales: así están operando los estafadores en Navidad

Publicidad

Tras el choque armado, alias “Chom” fue trasladado gravemente herido a la Policlínica. Los impactos que recibió en el tórax y la espalda lo dejaron en una condición crítica. Los médicos intentaron estabilizarlo y lo llevaron a una cirugía de alto riesgo, pero el joven no logró resistir el procedimiento. Fuentes médicas mencionaron que incluso, si hubiera salido con vida, sus lesiones podrían haberle causado secuelas permanentes.

La muerte de Yerferson fue el punto de partida de una discusión más amplia. En redes, unos defienden que la Policía actuó en una situación de tensión donde cada segundo contaba, mientras otros consideran que el resultado evidenció un uso innecesario de fuerza. A falta de claridad total, la demanda anunciada se perfila como el camino para que un juez determine cuál versión tiene mayor peso.

Publicidad