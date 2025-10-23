Fallece reconocida influencer paisa en medio de un robo; su pareja no la pudo salvar

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto, tras conocerse que la influencer colombiana, Estefanía Restrepo Valencia, más conocida en el mundo de las redes como 'La Traviesa RP', perdió la vida tras oponerse a entregar sus pertenencias en un caso de más de robo.

Dicho episodio ocurrió el 17 de octubre, cuando la víctima iba junto a su novio en la calle de Medellín. Esta situación entristeció a sus seguidores debido a que La Traviesa RP era reconocida en la plataforma de TikTok al publicar contenido sobre humor y también de hacer bromas pesadas a sus más cercanos.

Según información de su pareja, esta situación ocurrió cuando ellos se desplazaban en su vehículo cuando fueron interceptados por dos hombres en motocicleta y les exigieron entregar sus pertenencias. Esto ocurrió a la altura de la variante a Caldas, en Medellín.

A lo largo del relato, el novio de La Traviesa RP comentó que la chica se negó a entregar su celular y otros objetos de valor. Por lo cual, uno de los ladrones terminó forcejeando con ella y le provocó heridas en el cuello, brazo y mano. Esto mientras que el joven terminó con una lesión leve en una de sus extremidades.

Pese a la reacción oportuna, La Traviesa RP terminó falleciendo en la Clínica Las Vegas de Medellín, debido a la gravedad de las lesiones que tenía. Una vez ocurrió este caso, el padre de la influencer afirmó a un medio local que habían muchas incongruencias en esta situación, debido a que su hija no fue llevada a un centro de salud cercano y también porque los ladrones no se llevaron ninguna de las pertenencias.



¿Quién era La Traviesa RP?

Se conoció que Estefanía Restrepo Valencia o más conocida como La Traviesa RP, fue una reconocida influencer colombiana que contaba con más de 27 mil seguidores en su cuenta de TikTok y más de 216 mil en Facebook.

De igual forma, se supo que la joven de 26 años alcanzó una gran reputación en redes sociales gracias a su contenido, humor y a las bromas que solía hacer a su abuela, persona con quien compartía gran parte de su tiempo.

La mujer también solía hacer juegos junto a integrantes de su familia o amigos cercanos, relatando anécdotas del día a día y haciendo dinámicas entretenidas para parejas.