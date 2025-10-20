La historia de Deiner y Carolina: los esposos que fallecieron al mismo tiempo en una tienda

Una noche que parecía tranquila terminó en tragedia en el barrio El Progreso de Barrancabermeja, cuando una pareja de esposos fue atacada mientras compartía en una tienda del sector. Las víctimas fueron identificadas como Deiner Lozada, de 32 años, y Carolina Serrano, de 30, quienes perdieron la vida tras recibir varios impactos de bala en medio del hecho que mantiene consternada a la comunidad.

El ataque ocurrió pasadas las 9 de la noche del domingo 19 de octubre, justo cuando la pareja disfrutaba de un momento con amigos en la terraza del establecimiento conocido como tienda Nueva Ola. Según testigos, todo transcurría con normalidad hasta que dos sujetos en moto se acercaron al lugar y abrieron fuego sin mediar palabra.

Puedes leer: La historia de Antonio: murió hace 15 años y nadie lo había extrañado

El impacto fue inmediato. Deiner cayó en el sitio, mientras que Carolina fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde lamentablemente falleció minutos después. En medio del ataque, otro hombre identificado como Yorguis Acosta resultó gravemente herido con tres impactos de bala: uno en el brazo, otro en el abdomen y uno más en la pierna. Actualmente permanece bajo atención médica, en condición estable.

Publicidad

Las autoridades del CTI de la Fiscalía y la Policía del Magdalena Medio llegaron a la escena para adelantar las labores de inspección y recolección de pruebas. Los investigadores buscan esclarecer si el ataque estaba dirigido específicamente a una de las víctimas o si se trató de un hecho indiscriminado.

El violento episodio desató momentos de caos en el hospital donde fue atendida Carolina. Familiares y amigos de la mujer denunciaron demoras en la atención médica y protagonizaron un altercado dentro del centro asistencial, reclamando una respuesta inmediata del personal de salud. La situación se salió de control cuando se confirmó su fallecimiento.

Publicidad

Puedes leer: Encuentran sin vida a reconocido tiktoker; tenía heridas que ayudarían a esclarecer qué pasó

Ataque en el que murieron los esposos Deiner y Carolina en Barrancabermeja /Foto: redes sociales

¿Por qué le quitaron la vida a la pareja de esposos?

Vecinos del sector aseguran que la pareja era muy conocida en la zona por su carácter amable y trabajador. Carolina, madre de una niña pequeña, había estado toda la tarde acompañando a su esposo en la tienda, sin imaginar lo que ocurriría horas después.

Por ahora, las autoridades mantienen la zona bajo vigilancia y continúan analizando las cámaras de seguridad cercanas al establecimiento para obtener información sobre los responsables del ataque. Hasta el momento, no se han reportado capturas.

El cuerpo de Deiner fue levantado en el sitio por unidades forenses, mientras que el de Carolina fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Los familiares de las víctimas han pedido justicia y esperan que las investigaciones arrojen resultados pronto. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y aseguran que continuarán trabajando para identificar a los responsables y determinar los motivos detrás de este ataque que terminó con la vida de Deiner y Carolina, una pareja que, según sus allegados, era muy querida en el barrio El Progreso.