Conductor y pasajeros se aliaron y pusieron tatequieto a ladrón que se subió armado al bus

Un violento intento de asalto se registró en la madrugada del domingo 19 de octubre en un bus intermunicipal que cubría la ruta Repelón–Barranquilla, cuando varios hombres armados intentaron despojar a los pasajeros de sus pertenencias. Lo que no esperaban era que el conductor y varios viajeros se unieran para enfrentarlos en una escena que quedó grabada por las cámaras de seguridad del vehículo.

Según las imágenes, todo comenzó cuando el bus se desplazaba por la carretera y uno de los supuestos asaltantes ingresó con un arma en la mano. En cuestión de segundos, se desató un forcejeo entre el individuo y el conductor, quien reaccionó con rapidez para evitar que lo intimidaran. En medio de los gritos, varios pasajeros se lanzaron sobre el sujeto para tratar de inmovilizarlo.

En el video se observa el momento en que los pasajeros le propinan patadas y puños al hombre armado, mientras otro grupo busca refugiarse para evitar salir herido. Algunos incluso se ven halando al individuo por el cabello para impedir que logre escapar. El ambiente fue de total confusión, con gritos y movimientos bruscos mientras el bus seguía en marcha.

A pesar de la reacción colectiva, los cómplices del ladrón aprovecharon el caos para huir, dejando atrás al hombre que había sido reducido por un momento. Tras varios segundos de tensión, los pasajeros lograron recuperar algunas de sus pertenencias, entre ellas la billetera de uno de los afectados. Sin embargo, el grupo armado terminó escapando antes de que llegaran las autoridades.

El incidente ha causado revuelo en redes sociales luego de que el video fuera difundido por usuarios que viajaban en el bus. Las imágenes muestran claramente cómo el conductor y varios pasajeros se enfrentan cuerpo a cuerpo con el delincuente, resistiéndose a ser víctimas del robo.

Los ladrones lograron huir

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del hombre armado, ni se conoce si resultó lesionado tras el enfrentamiento. Tampoco ha habido pronunciamiento oficial por parte de la empresa transportadora, que opera la ruta entre el municipio de Repelón y Barranquilla.

Lo cierto es que el video ha generado toda clase de comentarios. Algunos usuarios aplauden la valentía del conductor y los pasajeros por no dejarse intimidar, mientras otros resaltan el riesgo que corrieron al intentar reducir al hombre armado.

El bus logró continuar su recorrido después del altercado, y los pasajeros entregaron su testimonio a las autoridades, que ya iniciaron una investigación para identificar a los responsables.

Aunque los delincuentes lograron escapar, el hecho deja en evidencia la tensión que se vive en algunas rutas intermunicipales, especialmente en los trayectos nocturnos. En este caso, la rápida reacción del conductor y el apoyo de los pasajeros evitaron que la situación terminara en una tragedia.