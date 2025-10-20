Encuentran sin vida a reconocido tiktoker; tenía heridas que ayudarían a esclarecer qué pasó

Francisco Sánchez, mejor conocido como ‘Medio Metro El Original’, fue encontrado sin vida en el estado de Puebla, según confirmaron las autoridades locales. El bailarín y tiktoker, recordado por su participación junto al Sonido Pirata, se había convertido en una figura popular en redes sociales y en los eventos musicales de barrio en México.

El hallazgo se dio en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, una zona del norte de la capital poblana. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, su cuerpo fue localizado durante la madrugada por residentes del sector, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Guardia Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona y adelantar las primeras inspecciones. Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Puebla, que asumió la investigación para determinar las causas del fallecimiento del artista.



Francisco Sánchez ganó reconocimiento nacional tras sus presentaciones junto al popular Sonido Pirata, donde su estilo único de baile, su vestimenta característica y su carisma lo convirtieron en tendencia en plataformas como TikTok y YouTube. Su personaje de “Medio Metro” representaba la esencia del baile urbano y de los espectáculos populares que se disfrutan en distintas regiones de México.

Con el paso del tiempo, y tras su separación del Sonido Pirata, el bailarín continuó su carrera de manera independiente. Visitaba barrios y colonias donde era invitado a amenizar fiestas, ferias locales y celebraciones comunitarias. Su cercanía con el público le permitió mantenerse vigente y querido entre quienes lo seguían desde sus primeros pasos en el escenario.

¿Qué le pasó a Medio Metro?

Según versiones preliminares, el cuerpo del bailarín presentaba heridas en la cabeza, las cuales serán analizadas por los peritos de criminalística para establecer qué ocurrió exactamente. Aunque se manejan distintas hipótesis, las autoridades no han confirmado ninguna versión de manera oficial.

Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los exámenes correspondientes, y se espera que en las próximas horas se entreguen resultados que puedan esclarecer el caso.