Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
YINA CALDERÓN: "ME VA A NOQUEAR"
SOLUCIÓN PARA ENTIDADES BANCARIAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Detienen a tres supervisores de reconocido hotel; esto hacían cuando los huéspedes salían

Detienen a tres supervisores de reconocido hotel; esto hacían cuando los huéspedes salían

Tres supervisores de un hotel fueron detenidos tras descubrirse que ingresaban a las habitaciones de los huéspedes cuando salían. Las cámaras de seguridad los delataron.