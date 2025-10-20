Detienen a tres supervisores de reconocido hotel; esto hacían cuando los huéspedes salían

La tranquilidad de uno de los hoteles ubicados en la avenida Eugenio Mendoza, en La Castellana, se vio interrumpida luego de que organismos de seguridad detuvieran a tres de sus supervisores por estar presuntamente involucrados en un esquema de hurto que afectó a varios huéspedes, en especial a visitantes extranjeros.

El caso fue confirmado por el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, quien informó que los detenidos fueron identificados como Keiber Antonio Romano Rodríguez (34), Mayra Alejandra La Corte Romero (41) y Mayerling Del Valle La Rosa Hernández (42). Todos laboraban en el hotel y aprovechaban su posición dentro de la administración para ejecutar las acciones sin levantar sospechas.

Según los reportes oficiales, la investigación comenzó luego de que un huésped denunciara la desaparición de objetos de valor y dinero en efectivo de su habitación. A partir de ese momento, los funcionarios del Cicpc iniciaron un trabajo de seguimiento que incluyó la revisión de cámaras de seguridad, entrevistas al personal y el análisis de los registros internos del establecimiento.

Las pruebas fueron contundentes. Los videos mostraban cómo los tres supervisores ingresaban a las habitaciones utilizando tarjetas magnéticas con acceso general, destinadas únicamente para labores de mantenimiento o supervisión. Lo hacían en momentos precisos, cuando sabían que los huéspedes se encontraban fuera del hotel.

Douglas Rico detalló que el grupo actuaba de forma coordinada. “Su modus operandi consistía en estudiar el itinerario de los huéspedes, principalmente de nacionalidad extranjera, y entrar a sus habitaciones mientras estaban fuera”, explicó el director del Cicpc. Una vez dentro, revisaban las pertenencias y tomaban lo que consideraban de valor: joyas, efectivo o dispositivos electrónicos.

Cámaras de seguridad captaron las fechorías

La captura de los tres implicados se llevó a cabo en el mismo sector de La Castellana, municipio Chacao, donde los funcionarios interceptaron a los supervisores cuando intentaban retirarse del lugar tras ser citados para una diligencia. En el procedimiento se incautaron elementos que servirán como evidencia dentro del proceso, incluyendo llaves magnéticas y registros de acceso a las habitaciones.

Este hecho ha despertado preocupación entre los usuarios del sector hotelero de la zona, conocido por su alto movimiento turístico. Los visitantes han pedido mayor control y supervisión en los procesos internos de los establecimientos para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Mientras tanto, el hotel donde ocurrieron los hechos ya habría iniciado una revisión interna de su personal y protocolos de seguridad. La administración estaría colaborando con las autoridades para esclarecer los detalles y reforzar las medidas que garanticen la seguridad de los huéspedes.

