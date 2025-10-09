Los últimos minutos con vida de mujer que murió en clase de buceo: "No sabía nadar"

Judy Milena Agredo Idárraga, docente de 43 años oriunda de Popayán, Cauca, perdió la vida mientras tomaba clases de buceo en el sector conocido como La Aguja, en el corregimiento de Taganga, Santa Marta. Según las primeras versiones, la mujer llegó a la ciudad con dos objetivos claros: conocer el mar y aprender a bucear. Todo ocurrió pocos minutos después de haberse sumergido, cuando comenzó a presentar dificultades bajo el agua.

Testigos aseguraron que el día transcurría con normalidad y que la profesora había recibido las instrucciones básicas sobre el uso del equipo y las señales subacuáticas antes de sumergirse. Sin embargo, una persona presente en el lugar indicó que Judy Milena “no sabía nadar muy bien”, lo que habría agravado la situación y ocasionado que perdiera el control debajo del agua.

El instructor encargado del curso, adscrito a la empresa Barracuda Dive Center, fue el primero en percatarse de la emergencia. Al notar que la mujer no respondía dentro del agua, procedió de inmediato a sacarla y llevarla a la superficie. Pese a los esfuerzos del personal y el traslado inmediato al centro de salud del corregimiento, los médicos no lograron salvar su vida.



Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias del hecho. Entre los aspectos que se revisan están la capacitación de la víctima, el cumplimiento de protocolos de seguridad por parte del centro de buceo y el estado de los equipos utilizados durante la clase. Hasta el momento, no se ha determinado si el desenlace se debió a una condición física, a la falta de experiencia en natación o a algún otro factor.

Nuevos detalles conocidos sobre la muerte de Judy Milena Agredo

De acuerdo con fuentes cercanas al curso de buceo, la profesora habría perdido el control debido a su limitada habilidad para nadar. La alerta inicial fue dada por el instructor, quien intervino de inmediato para sacarla del agua. A pesar de la rápida respuesta, el traslado al centro de salud no fue suficiente para salvarla. Las investigaciones continúan para determinar si el centro de entrenamiento contaba con los equipos de seguridad requeridos y si se siguieron todos los protocolos establecidos para este tipo de actividades recreativas.

Accidente de buceo en Santa Marta: turista muere en La Aguja, cerca a Taganga /Foto: redes sociales