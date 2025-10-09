Mujer pierde la vida en Santa Marta durante clase de buceo: "Signos de desesperación"

El pasado fin de semana, Santa Marta se vio conmocionada por el fallecimiento de Judy Milena Agredo Idárraga, una turista de 43 años oriunda del Cauca, mientras participaba en una clase de buceo recreativo en el sector de La Aguja, cerca de Taganga. La docente había llegado a la ciudad con la ilusión de conocer el mar y experimentar la inmersión, pero la jornada terminó de manera trágica.

Según los primeros reportes, la víctima recibió las instrucciones básicas sobre el equipo y las señales subacuáticas antes de sumergirse. Durante la práctica, comenzó a tener dificultades respiratorias y signos de desesperación bajo el agua. Aunque los instructores la asistieron inmediatamente, al ser llevada a la superficie ya estaba inconsciente. Fue trasladada al centro de salud de Taganga, donde los médicos intentaron reanimarla sin éxito.

Las autoridades locales y la Defensa Civil se encuentran investigando las circunstancias del hecho. El coronel Karlotz Omaña, director de la Defensa Civil en Magdalena, señaló que la víctima estaba practicando en un sector frecuentado por buzos experimentados, lo que genera dudas sobre el nivel de capacitación y preparación para esta actividad recreativa. “Es un área conocida por buzos con experiencia. Resulta extraño que una persona en proceso de formación se encontrara allí”, explicó Omaña.



La investigación también evalúa el cumplimiento de los protocolos de seguridad por parte de la escuela de buceo, Barracuda Dive Center Taganga Santa Marta, y el estado de los equipos utilizados durante la sesión. Las autoridades marítimas confirmaron que se verificará si la escuela contaba con las certificaciones necesarias y si los procedimientos de emergencia fueron aplicados correctamente. Hasta ahora, no se ha determinado si el accidente fue producto de un error humano, una falla técnica o una condición previa de salud.

Turista muere en Santa Marta

¿Se conocen las causas de fallecimiento de la turista en Santa Marta?

El Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta confirmó que el fallecimiento ocurrió por “inmersión” y aseguró que se activaron todos los canales de información para recopilar datos precisos. Karen Hernández, vocera del instituto, resaltó que las inspecciones y controles continuarán en todas las actividades turísticas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.

Por su parte, el centro de buceo Atlántida aclaró que no hubo testigos directos del momento exacto del accidente y que este es el primer caso de este tipo en sus 50 años de operación. Además, recordaron que los instructores deben notificar a sus federaciones de buceo y seguir los protocolos legales establecidos, enfatizando que el riesgo en esta actividad se puede mitigar siguiendo los estándares internacionales de seguridad.

Mientras tanto, los familiares de Judy Milena viajaron desde Popayán hasta Santa Marta para conocer los avances de la investigación. En su ciudad natal, la comunidad educativa expresó su dolor por la pérdida de una docente comprometida y recordada por su entrega. La Institución Educativa Don Bosco Popayán publicó un mensaje en redes sociales lamentando la tragedia y ofreciendo solidaridad a la familia.

El cuerpo de Judy Milena fue trasladado a Medicina Legal para los exámenes forenses, que permitirán determinar con precisión las causas de la muerte. La Policía de Turismo de Santa Marta y las autoridades judiciales continúan recopilando testimonios y revisando los permisos de operación de las escuelas de buceo en la zona, mientras la investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles de esta tragedia en La Aguja.

