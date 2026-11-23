Organismos de emergencia adelantaron las labores de rescate de un cuerpo encontrado en el Salto del Tequendama, en Cundinamarca, durante este lunes 23 de noviembre.

El hallazgo fue confirmado por los Bomberos de Cundinamarca y, de acuerdo con la información preliminar, correspondería a Gabriel Cárdenas Morales, el estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes que estaba desaparecido desde el pasado jueves 19 de noviembre.

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La emergencia movilizó a diferentes organismos, que llegaron hasta el lugar para realizar las maniobras necesarias y recuperar el cuerpo.



Las condiciones del sitio hicieron necesario adelantar un procedimiento de extracción especializado, por lo que las labores se concentraron en garantizar el desarrollo del operativo.



La noticia se conoció después de cuatro días de búsqueda del joven, cuya desaparición había generado preocupación entre sus familiares, compañeros y personas que compartieron su fotografía en redes sociales.

Aunque las primeras informaciones apuntaban a que el cuerpo encontrado sería el del estudiante, la identificación debía ser confirmada mediante los procedimientos correspondientes.

Los Bomberos de Cundinamarca confirmaron la recuperación del cuerpo sin vida de Gabriel Cárdenas, joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado jueves. El cuerpo fue hallado en el Salto del Tequendama. #VocesySonidos https://t.co/YTxf5pOCT5 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 23, 2026

Bomberos de Cundinamarca confirmaron el hallazgo en el Salto del Tequendama

La confirmación del hallazgo llegó por parte de los Bomberos de Cundinamarca, que informaron sobre la presencia del cuerpo de un joven en el Salto del Tequendama.

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Después del reporte, los organismos de emergencia comenzaron las labores para llegar hasta el punto donde se encontraba y realizar su extracción.

El procedimiento se convirtió en una de las etapas centrales de la atención de la emergencia, debido a las características del lugar y a la necesidad de recuperar el cuerpo de manera segura.

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Por ahora, la información disponible no detalla cuánto tiempo tomó el operativo ni cuáles fueron los recursos técnicos específicos utilizados durante el rescate.

Gabriel Alberto Cárdenas Morales, estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes, fue encontrado sin vida este lunes 23 de noviembre en el Salto del Tequendama. /Foto: redes sociales

Gabriel Cárdenas llevaba cuatro días desaparecido en Bogotá

El hallazgo se produjo después de varios días de búsqueda de Gabriel Alberto Cárdenas Morales, un estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes.

Su desaparición fue reportada el jueves 19 de noviembre, luego de que saliera de su vivienda, ubicada en el barrio Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, con destino a la universidad.

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De acuerdo con la información entregada por sus familiares, el joven salió aproximadamente a las 7:17 de la mañana y solicitó un servicio de transporte en motocicleta por aplicación porque iba tarde a sus actividades académicas.

Durante el recorrido alcanzó a comunicarse con su mamá, Viviana Morales, para contarle que estaba cerca de las residencias universitarias Barichara. Sin embargo, nunca llegó a ingresar al campus de Los Andes.

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Su familia comenzó a buscarlo y entregó información a las autoridades para reconstruir sus últimos movimientos. Entre las pistas conocidas estaba un registro bancario de $10.200 correspondiente al pago del transporte.

Además, su celular permanecía apagado desde aproximadamente las 3:00 de la tarde de aquel jueves, lo que aumentó la preocupación de sus seres queridos.

Durante los días siguientes también se conocieron reportes de posibles avistamientos del estudiante en sectores del centro de Bogotá, especialmente en inmediaciones de la calle 19 con avenida NQS y Paloquemao.