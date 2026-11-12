El duro pedido de los estudiantes del colegio de Valeria Afanador: “No queremos”

Continúan apareciendo reacciones meses después de lo ocurrido con Valeria Afanador, la niña que fue encontrada sin vida en inmediaciones del río Frío, en agosto de 2025, tras permanecer 18 días desaparecida. La menor estudiaba en el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución que ahora enfrenta un futuro incierto.

Esto se debe a la confirmación de una sanción administrativa que ordena el cierre definitivo del plantel educativo, una decisión que ha generado preocupación entre estudiantes, trabajadores y familias vinculadas a la comunidad escolar.

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¿Cuál es el pedido de los estudiantes del colegio de Valeria Afanador?

Por medio de una carta, más de 200 estudiantes y cerca de 100 trabajadores de la institución solicitaron la intervención de las autoridades nacionales para encontrar alternativas que permitan garantizar la continuidad del colegio.



A través de una misiva enviada el 9 de noviembre de 2026, la comunidad educativa dirigió su petición al presidente Abelardo de la Espriella, a la primera dama Ana Lucía Pineda y al vicepresidente José Manuel Restrepo. En el documento solicitaron un espacio de diálogo para exponer las consecuencias que tendría el cierre del establecimiento.

“Queremos que escuchen nuestra voz y nos ayuden a continuar nuestra historia en Los Laureles”, es uno de los mensajes que se pueden leer en la carta. Además, en otro de sus apartados, los firmantes expresaron: “No queremos despedirnos”.

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De manera particular, los estudiantes de grado décimo manifestaron su preocupación ante la posibilidad de no poder culminar su bachillerato junto a sus compañeros en 2027. Por otra parte, la misiva destaca que el colegio también recibe a menores que necesitan apoyos educativos especiales.

Aparecieron delicados mensajes en grupo de WhatsApp del colegio de Valeria Afanador Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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Finalmente, los firmantes enfatizaron que su petición no busca desconocer lo ocurrido con Valeria Afanador ni entorpecer las investigaciones judiciales. Sin embargo, solicitaron que se analicen alternativas que permitan proteger el derecho de los estudiantes a continuar su proceso educativo en la institución.

¿Qué pasó con Valeria Afanador?

Cabe recordar que la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe está relacionada con las investigaciones administrativas adelantadas por las autoridades de Cundinamarca tras los hechos ocurridos en agosto de 2025.

Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down que estudiaba en el plantel, desapareció de las instalaciones del colegio el 12 de agosto de 2025. Después de 18 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado sin vida en inmediaciones del río Frío. Posteriormente, Medicina Legal estableció que la causa de su muerte fue ahogamiento.

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Las indagaciones de las autoridades educativas identificaron presuntos incumplimientos en los protocolos de custodia, seguridad, vigilancia y protección especial que requería la menor.

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Como consecuencia de estos hallazgos, la Gobernación de Cundinamarca impuso una sanción en junio de 2026. Tras la apelación presentada por el establecimiento, la Secretaría de Educación ratificó la medida mediante la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026, dejando en firme el cierre del colegio una vez finalice el calendario escolar de 2026.

La decisión también tendría consecuencias para cerca de 100 trabajadores. La nómina del plantel incluye docentes, personal administrativo y empleados de las áreas de servicios generales, cocina y transporte escolar, cuyos empleos representan el sustento de sus hogares.

Por ahora, los estudiantes y trabajadores insisten en ser escuchados por el Gobierno nacional para evaluar posibles alternativas que permitan evitar el cierre de la institución. Mientras tanto, las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias relacionadas con el caso de Valeria Afanador.