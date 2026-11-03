VIDEO: Fallece Jesús de Miguel Alameda delantero del Tenerife; así fue el agresivo choque

El fútbol español vive momentos de profunda conmoción tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife de 30 años de edad.

El atacante perdió la vida en la mañana del martes 3 de noviembre de 2026, horas después de sufrir un violento impacto en la cabeza y el torso durante el partido de la Segunda División disputado ante el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

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Jesús de Miguel, formado deportivamente en las categorías inferiores del CD Leganés y padre de una niña de un año, se unió al Tenerife en el verano de 2025 procedente del CD Castellón, club donde militó tres temporadas desde 2023.



Además de su trayectoria en equipos como Unionistas y AD Adarve, se desempeñaba como vocal de la junta directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

¿Cómo se produjo el choque entre Jesús de Miguel y Jesús Owono en el partido Tenerife vs. Andorra?

La acción que desencadenó la tragedia ocurrió en los últimos minutos del encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra en territorio insular.

Jesús de Miguel se disponía a controlar un balón dividido en las inmediaciones del centro del campo cuando el guardameta visitante, Jesús Owono, salió abruptamente de su área con la intención de despejar el esférico.

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En la disputa, Owono embistió al atacante blanquiazul golpeándolo bruscamente con la pierna en alto y utilizando una fuerza excesiva. Ante la gravedad de la entrada, el colegiado del partido, Manuel Ángel Pérez Hernández, expulsó de inmediato al arquero con tarjeta roja directa.

Tenerife ile Andorra arasında oynanan maçta korku dolu anlar yaşandı. Tenerife forması giyen Jesús de Miguel, uzatma dakikalarında Andorra kalecisi Owono ile şiddetli şekilde çarpışarak bilincini kaybetti. Kalbi duran futbolcuya kalp masajı uygulandı. Yapılan müdahalenin ardından nabzı geri gelen ve kendi başına nefes almaya başlayan oyuncunun bilinci henüz açılmadı. Hastaneye kaldırılan Jesús de Miguel'in gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Karşılaşma, skor 2-2'yken durduruldu. https://t.co/Byxr0jHOX7 — Deportes Reports (@DeportesReports) November 3, 2026

El fuerte impacto dejó a Jesús de Miguel tendido e inconsciente sobre el césped, provocando un silencio absoluto entre la afición presente en el Heliodoro Rodríguez López.

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Sobre el propio terreno de juego, los servicios médicos detectaron que el futbolista había sufrido una parada cardiorrespiratoria a causa del golpe, por lo que iniciaron maniobras de reanimación que lograron estabilizarlo momentáneamente antes de decretar la suspensión definitiva del encuentro.

El jugador fue trasladado de urgencia en ambulancia hasta la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife.

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¿De qué murió el futbolista Jesús de Miguel y cómo evolucionó su estado de salud?

El reporte médico sobre la salud de Jesús de Miguel atravesó por distintas fases críticas durante la noche del lunes y la madrugada del martes.

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Tras su ingreso hospitalario, los comunicados iniciales difundidos por el CD Tenerife indicaban que el delantero permanecía "estable dentro de la gravedad".

Sin embargo, el cuadro clínico se complicó severamente con el paso de las horas. A última hora de la madrugada del martes, la entidad tinerfeña emitió una actualización señalando que el futbolista había "empeorado neurológicamente".

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Finalmente, a las 7:00 GMT (8:00 hora local de España y 2:00 a.m. en Colombia) del martes 3 de noviembre de 2026, el club ratificó su trágico fallecimiento en el centro hospitalario.

Por decisión y expreso deseo de sus familiares, los restos mortales de Jesús de Miguel serán trasladados a la ciudad de Toledo, lugar al que acudirán la plantilla y la directiva del Tenerife para brindarle el último adiós.

¿Qué consecuencias legales y deportivas genera la tragedia del delantero del Tenerife?

El fallecimiento de Jesús de Miguel ha abierto actuaciones en el ámbito penal y ha paralizado el calendario futbolístico español.

En el plano de las investigaciones, la Policía Nacional abrió diligencias de investigación sobre el portero Jesús Owono para esclarecer la mecánica y las circunstancias del contacto.

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Al tratarse de una muerte no natural —denominada jurídicamente como "muerte judicial"—, la investigación se activa de oficio para evaluar causales y posibles responsabilidades.

Fuentes jurídicas aclaran que la apertura de diligencias o la expulsión arbitral no suponen de por sí la comisión de un delito ni acreditan culpabilidad penal. Los especialistas recuerdan que en el fútbol existe la asunción de riesgos inherentes al contacto.

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No obstante, una eventual responsabilidad penal se examina bajo la figura del homicidio por imprudencia (artículo 142 del Código Penal español) o la responsabilidad civil (artículo 109 del Código Penal y 1902 del Código Civil), descartando la hipótesis de dolo o intención de matar (artículo 138) si no existen elementos probatorios que lo respalden.

En el ámbito deportivo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decretó el aplazamiento inmediato de todos los partidos de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina programados para el martes 3 de noviembre.

Asimismo, la directiva del CD Tenerife, encabezada por su presidente Felipe Miñambres, solicitó la suspensión de sus próximos compromisos ligueros ante el Granada y el Badajoz.

El suceso generó masivas muestras de pesar de figuras como el accionista del Andorra, Gerard Piqué, futbolistas de talla internacional como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Pedri, Sergio Ramos, Thibaut Courtois, Koke y Álvaro Morata, además del tenista Rafael Nadal y autoridades gubernamentales como la ministra de Deportes Milagros Tolón y el presidente canario Fernando Clavijo.

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Asimismo, la UEFA guardó minutos de silencio en la jornada de la Champions League, mientras que la afición tinerfeña se concentró en la puerta 9 del Heliodoro para rendirle homenaje.