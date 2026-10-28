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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Colombiana murió en Italia; su novio se entregó y alegó legítima defensa

Colombiana murió en Italia; su novio se entregó y alegó legítima defensa

El hombre, de 52 años, se entregó a las autoridades y aseguró que el hecho ocurrió tras una discusión con su pareja sentimental.

Imagen ilustrativa de una mujer sobre un fondo de escena del crimen, relacionada con el caso de la colombiana que murió
Las autoridades investigan los hechos tras la muerte de la ciudadana colombiana en Italia, luego de que su pareja sentimental se entregara a la justicia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de X y realizada con Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Las autoridades judiciales de Italia investigan la muerte de Grey Noralba Sanmartín Villalba, una colombiana de 36 años cuyo cuerpo fue encontrado en la provincia de Varese. El principal sospechoso del caso, su pareja sentimental, se entregó voluntariamente a las autoridades.

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¿Cómo encontraron el cuerpo de Grey Noralba?

De acuerdo con los reportes conocidos, el hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 22 de octubre, en un apartamento ubicado en la localidad de Cuirone, en la provincia italiana de Varese.

Según medios locales, varios residentes de la zona alertaron sobre gritos y voces alteradas que provenían del interior del inmueble. Tras recibir los avisos, los servicios de emergencia, la Policía y el cuerpo de bomberos acudieron al lugar y forzaron la entrada principal del apartamento.

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Al ingresar a la habitación principal, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de Grey Noralba. En el inmueble también hallaron e incautaron un cuchillo con una hoja de 33 centímetros. Según los reportes, la víctima presentaba 15 heridas, la mayoría de ellas en el cuello.

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Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal en Pavía para practicar la necropsia, establecer la hora aproximada de la muerte y contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del caso.

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¿Qué declaró la pareja de Grey Noralba?

El principal sospechoso fue identificado como Marco Panichi, un ciudadano italiano de 53 años que trabajaba como técnico de calefacción y mantenía una relación sentimental con Grey Noralba desde hacía aproximadamente un año.

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De acuerdo con las informaciones difundidas por medios locales, después de los hechos, Panichi abandonó la localidad y recorrió cerca de 700 kilómetros hasta la región de Abruzzo.

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Una vez allí, le contó lo sucedido a su padre y posteriormente se presentó de manera voluntaria ante las autoridades policiales.

Durante las primeras diligencias, Panichi y su abogado sostuvieron que la agresión habría ocurrido en un contexto de legítima defensa. Según la versión presentada por la defensa, la mujer lo habría insultado e intentado atacar primero con un arma blanca, por lo que él habría utilizado el cuchillo para protegerse.

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Esta versión deberá ser contrastada con las pruebas recopiladas por los investigadores, que buscan establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

¿Quién era Grey Noralba?

Grey Noralba Sanmartín Villalba era oriunda de Aracataca, en el departamento del Magdalena, y residía en Italia. Además, era madre de dos hijos menores de edad.

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Según las informaciones difundidas por medios locales, la mujer conoció a Panichi a través de las redes sociales y la relación sentimental entre ambos llevaba menos de un año cuando ocurrió el hecho.

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Grey había viajado a Italia para convivir con su pareja. Ambos compartían una vivienda alquilada y, de acuerdo con los reportes, alternaban su permanencia entre la provincia de Varese y la localidad de Ancona.

Las autoridades italianas continúan investigando el caso para esclarecer las circunstancias de la muerte de la colombiana y determinar las responsabilidades judiciales correspondientes.

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