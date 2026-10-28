Las autoridades judiciales de Italia investigan la muerte de Grey Noralba Sanmartín Villalba, una colombiana de 36 años cuyo cuerpo fue encontrado en la provincia de Varese. El principal sospechoso del caso, su pareja sentimental, se entregó voluntariamente a las autoridades.

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¿Cómo encontraron el cuerpo de Grey Noralba?

De acuerdo con los reportes conocidos, el hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 22 de octubre, en un apartamento ubicado en la localidad de Cuirone, en la provincia italiana de Varese.



Según medios locales, varios residentes de la zona alertaron sobre gritos y voces alteradas que provenían del interior del inmueble. Tras recibir los avisos, los servicios de emergencia, la Policía y el cuerpo de bomberos acudieron al lugar y forzaron la entrada principal del apartamento.

Al ingresar a la habitación principal, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de Grey Noralba. En el inmueble también hallaron e incautaron un cuchillo con una hoja de 33 centímetros. Según los reportes, la víctima presentaba 15 heridas, la mayoría de ellas en el cuello.

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Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal en Pavía para practicar la necropsia, establecer la hora aproximada de la muerte y contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del caso.

Black Woman Stabbed to Death by Italian Partner Inside Their Home — He Drives 700 Kilometers Before Turning Himself In to Police Grey Noralba Sanmartin Villalba, a 36-year-old woman of Colombian origin and mother of two children, was found dead in a rented apartment in Cuirone, a small hamlet of Vergiate near Varese in Lombardy, Italy. She had been stabbed multiple times—reports cite at least 15 wounds, many to the neck and body—with a kitchen knife. Her body lay in the bedroom in a pool of blood. The killing occurred on the morning of Thursday, October 22, 2026. Her partner, 53-year-old Marco Panichi, originally from Civitella Roveto in the province of L’Aquila and linked to Avezzano in Abruzzo, confessed to the crime. After the stabbing, he drove roughly 700 kilometers south to Abruzzo. He first spoke with his father, then walked into a Carabinieri station in Avezzano and told officers he had killed his girlfriend. He was placed under arrest (fermo). An autopsy was ordered in Pavia, and the case is being handled by the prosecutor’s office in Busto Arsizio. Neighbors reported hearing a heated argument and screams from the ground-floor apartment earlier that morning, followed by silence. The couple had met on social media (including TikTok) roughly a year to a year and a half earlier. She lived in the Ancona area; he had moved north for work as a heating and plumbing technician and rented the place. Recent social-media posts showed them together. Reports indicate the argument may have involved jealousy after she found a photo on an old phone. Panichi’s lawyer has said the woman attacked him first with the knife and that he has defensive wounds, framing the act as an impulse crime or possible excess of self-defense. Investigators are still verifying that account against physical evidence, the knife, and the scene. Both had children from previous relationships and had been separated from prior partners. The story has been widely reported by major Italian outlets including Corriere della Sera, Il Giorno, La Stampa, and Rai. This is a confirmed femicide case under Italian law: a woman killed by her intimate partner after an argument in the home they shared at the time. The basic facts circulating online match the verified reporting. Claims that it received no mainstream coverage are incorrect. #GreySanmartin #Varese #Italy #Femicide — The BlAck News (@ThNationaliste) October 25, 2026

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¿Qué declaró la pareja de Grey Noralba?

El principal sospechoso fue identificado como Marco Panichi, un ciudadano italiano de 53 años que trabajaba como técnico de calefacción y mantenía una relación sentimental con Grey Noralba desde hacía aproximadamente un año.

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De acuerdo con las informaciones difundidas por medios locales, después de los hechos, Panichi abandonó la localidad y recorrió cerca de 700 kilómetros hasta la región de Abruzzo.

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Una vez allí, le contó lo sucedido a su padre y posteriormente se presentó de manera voluntaria ante las autoridades policiales.

Durante las primeras diligencias, Panichi y su abogado sostuvieron que la agresión habría ocurrido en un contexto de legítima defensa. Según la versión presentada por la defensa, la mujer lo habría insultado e intentado atacar primero con un arma blanca, por lo que él habría utilizado el cuchillo para protegerse.

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Esta versión deberá ser contrastada con las pruebas recopiladas por los investigadores, que buscan establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

🇮🇹 🔴 HORROR EN ITALIA: Colombiana viajó por amor a Europa y su pareja la ejecutó de 15 puñaladas tras macabra discusión Un viaje en busca del amor que terminó en la más aterradora de las tragedias. La colombiana Grey Noralba Sanmartín Villalba (36 años), madre de dos niños, fue brutalmente asesinada dentro de un departamento en Cuirone de Vergiate, en la provincia de Varese, Italia. El principal sospechoso es su pareja, Marco Panichi (53 años), un técnico de calefacción que, tras masacrarla, huyó cobardemente en su auto antes de confesar el vil crimen a su propio padre. La víctima, quien vivía en Ancona, conoció a Panichi a través de redes sociales e inició una relación con él en la primavera de 2026. La noche anterior al feminicidio, vecinos del patio residencial escucharon gritos, discusiones e insultos a través de las paredes. Sin embargo, cuando la pelea pareció calmarse y el sujeto huyó en su furgoneta, nadie imaginó la macabra escena que quedaba adentro. Tras asestarle al menos 15 puñaladas —varias de ellas directo al cuello— con un enorme cuchillo de cocina de 33 centímetros, Panichi condujo más de 700 kilómetros hasta Abruzzo. Allí buscó a su padre, le confesó lo sucedido y se entregó a los carabineros con un frío "He matado a mi novia". Durante su interrogatorio, el sujeto intentó justificarse asegurando descaradamente que "actuó en legítima defensa" por celos de la víctima. Panichi se encuentra detenido en la cárcel de San Nicola a la espera de su audiencia de validación, donde enfrenta una posible pena de cadena perpetua bajo la ley italiana. 💬 Viajó buscando un futuro y encontró a su verdugo. ¿Qué opinas de este indignante feminicidio? Déjanos tu opinión en los comentarios. — MACHI 👑 (@arroba_machi) October 25, 2026

¿Quién era Grey Noralba?

Grey Noralba Sanmartín Villalba era oriunda de Aracataca, en el departamento del Magdalena, y residía en Italia. Además, era madre de dos hijos menores de edad.

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Según las informaciones difundidas por medios locales, la mujer conoció a Panichi a través de las redes sociales y la relación sentimental entre ambos llevaba menos de un año cuando ocurrió el hecho.

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Grey había viajado a Italia para convivir con su pareja. Ambos compartían una vivienda alquilada y, de acuerdo con los reportes, alternaban su permanencia entre la provincia de Varese y la localidad de Ancona.

Las autoridades italianas continúan investigando el caso para esclarecer las circunstancias de la muerte de la colombiana y determinar las responsabilidades judiciales correspondientes.