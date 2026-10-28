Accidente en Urda: filtran los audios del controlador ferroviario y los maquinistas

Los audios de las comunicaciones entre el centro de control ferroviario de Atocha y los maquinistas del AVE de Renfe y del tren Iryo revelaron nuevos detalles sobre los minutos previos al grave accidente ocurrido en Urda, Toledo, España.

Las grabaciones dejan escuchar las instrucciones que recibieron ambos conductores después de una falla en el sistema de seguridad ferroviaria, así como los avisos de la maquinista del Iryo, quien informó que su tren continuaba detenido.

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Las conversaciones, difundidas por medios españoles como la Cadena SER, RTVE y El País, se convirtieron en una pieza clave para reconstruir lo sucedido antes de la colisión.



Una de las instrucciones que más llamó la atención fue la orden de reanudar la circulación con «marcha normal», pese a que el sistema de seguridad LZB había presentado problemas.



El accidente ocurrió este miércoles 28 de octubre de 2026, cuando un tren AVE que circulaba por la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla chocó por detrás contra un Iryo que permanecía detenido en las vías. El balance preliminar difundido durante la jornada reportó al menos 68 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

¿Qué dicen los audios del accidente ferroviario de Urda?

Las grabaciones permiten reconstruir varias comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control de Adif, ubicado en Atocha, Madrid.

El punto de partida fue una falla relacionada con el sistema de seguridad LZB, que provocó la detención de trenes en el tramo afectado.

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De acuerdo con las transcripciones publicadas por medios españoles, el maquinista del AVE comunicó que tenía un problema de transmisión. Después de varias consultas e intercambios entre los trabajadores del centro de control, recibió una instrucción para desconectar y volver a conectar el sistema antes de reanudar la circulación.

La orden transmitida al conductor del AVE fue: «Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal».

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La comunicación quedó registrada alrededor de las 8:36 de la mañana, según las grabaciones difundidas.

El detalle que concentra la atención es que, según las informaciones publicadas, el procedimiento aplicable habría exigido circular con precaución y a la vista, con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, en lugar de retomar la marcha normal.

Este punto será fundamental para establecer si las instrucciones impartidas se ajustaron a los protocolos de seguridad ferroviaria.

🚨 #URGENTE 🚄 💥🇪🇸📼 Filtran los audios del controlador ferroviario de Atocha y los maquinistas del Iryo detenido y del #AVE que circulaba detrás. Los 3 audios entre el controlador ferroviario de Atocha y los maquinistas del Iryo detenido y del AVE que circulaba detrás apuntan a posibles errores en la gestión del accidente de Urda (Toledo). Según la información difundida, el controlador ordenó a ambos trenes desconectar y volver a conectar los sistemas para reanudar la marcha normal. El controlador da la orden al tren AVE, que estaba 25 kilómetros por detrás del Iryo, de que reinicie “la marcha normal”, y no a vista, como señalaba el protocolo, con una limitación de 40 kilómetros por hora. La maquinista del Iryo también recibe la misma orden, de reanudar “la marcha normal”, pero siete minutos después llama para decir que sigue detenida porque no puede reiniciar el tren y sin embargo nadie avisó al AVE ni siquiera ahí, a cinco minutos de la tragedia, de que tenía que frenar. #España #trenes #OSCARPUENTES #Madrid #Toledo — Coinwatcher News (@CoinwatcherNews) October 28, 2026

La maquinista del Iryo avisó que seguía detenida

Otra de las comunicaciones relevantes corresponde a la maquinista del tren Iryo, que se encontraba detenido cerca de la entrada de Urda.

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En su conversación con el centro de control, explicó que tenía problemas para recuperar el funcionamiento del sistema de seguridad y que no podía continuar.

La conductora informó que permanecía parada en la señal de entrada. Desde Atocha le indicaron que desconectara y volviera a conectar el sistema LZB, con la instrucción de reanudar la circulación con marcha normal.

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Sin embargo, el tren no logró ponerse nuevamente en marcha. En una segunda comunicación, la maquinista volvió a advertir que seguía detenida.

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En la grabación, según la transcripción publicada por la Cadena SER, se escucha a la conductora explicar: «No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada».

La respuesta desde el centro de control fue: «Conforme, pues nada, cuando pueda, ¿vale? Y si tiene problemas, nos llama».

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Este intercambio resulta especialmente importante porque muestra que el centro de control recibió información sobre la imposibilidad de mover el Iryo.

Los investigadores tendrán que establecer cómo se gestionó ese aviso y qué información tenía el personal responsable de la circulación del AVE que avanzaba por detrás.

Personal de emergencia trabaja en la remoción de los vagones destruidos en Toledo; la Cancillería colombiana coordina la identificación de connacionales afectados. /Foto: AFP

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La orden al AVE y los minutos previos al choque

Según las informaciones difundidas sobre las grabaciones, el AVE se encontraba inicialmente a unos 25 kilómetros del Iryo detenido cuando recibió la autorización para reanudar la marcha.

La secuencia de comunicaciones plantea preguntas sobre la coordinación entre el centro de control y los dos trenes. Mientras el AVE había recibido la indicación de circular con normalidad, la maquinista del Iryo volvió a informar que no podía arrancar.

Los audios también reflejan conversaciones entre trabajadores del centro de control sobre los problemas registrados en el equipo y las instrucciones que debían transmitirse. Estos detalles forman parte de la información que deberá examinarse para reconstruir la cadena de decisiones anterior al impacto.