Ella es Alejandra Castaño, de 19 años, secuestrada en una panadería; ofrecen recompensa

Alejandra Castaño, una joven de 19 años, fue secuestrada en una panadería del municipio de Guacarí, Valle del Cauca, durante la mañana del martes 27 de octubre.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento y, tras lo ocurrido, las autoridades anunciaron una recompensa de $30 millones por información que permita encontrarla.

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El caso se presentó hacia las 5:00 de la mañana en un local comercial del barrio Primavera, donde Alejandra se encontraba cuando llegaron varios hombres encapuchados.



De acuerdo con la información conocida, los sujetos intimidaron a las personas que estaban en el lugar, entre ellas un trabajador y un joven que, según lo publicado por Blu Radio, sería el novio de la víctima.

En medio de la situación, los hombres se llevaron a la joven por la fuerza y la obligaron a subir a un vehículo. Después abandonaron el establecimiento y, desde ese momento, se desconoce su paradero.

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Las imágenes de las cámaras de seguridad se convirtieron en un elemento relevante para reconstruir lo ocurrido dentro de la panadería. Mientras avanzan las labores de búsqueda, las autoridades trabajan para establecer quiénes participaron en el secuestro y qué ruta habrían tomado después de salir del lugar.

Alejandra Castaño fue raptada en una panadería de Guacarí

El secuestro de Alejandra Castaño generó preocupación en Guacarí, municipio del Valle del Cauca donde se reportó el caso durante las primeras horas del martes.

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La joven, de 19 años, se encontraba en una panadería del barrio Primavera cuando los hombres encapuchados llegaron al establecimiento.

Según la información disponible, los sujetos intimidaron a quienes estaban en el negocio y se llevaron a Alejandra en un vehículo. La rapidez con la que ocurrió todo y la falta de información sobre su paradero mantienen la atención sobre las labores que adelantan las autoridades.

Por ahora, uno de los puntos que buscan esclarecer los investigadores es la manera en que los responsables abandonaron el sector y el recorrido que pudieron realizar después de llevarse a la joven. Los registros de seguridad del establecimiento hacen parte de los elementos que permiten reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho.

Las autoridades también buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el secuestro y recopilar información que contribuya a identificar a los responsables.