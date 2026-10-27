VIDEO: Perrito se lanzó desde un quinto piso para escapar de un incendio en Neiva

Un incendio en un conjunto residencial del oriente de Neiva movilizó a los organismos de socorro y generó preocupación entre los habitantes. Sin embargo, uno de los hechos que más llamó la atención fue la caída de un perro que intentaba escapar de las llamas, una situación que quedó registrada en video.

Puedes leer: Hombre que celebraba su cumpleaños acabó con su pareja en Suba; el celular fue la excusa

Publicidad

¿Qué pasó en el conjunto residencial de Neiva?

De acuerdo con información difundida en redes sociales y reportes de las autoridades, la emergencia se originó en un apartamento del quinto piso del conjunto residencial Torres de Alejandría, ubicado en la carrera 50 con calle 27C-01, en el oriente de Neiva, Huila.



El incendio generó momentos de tensión entre los residentes, mientras el fuego y el denso humo se propagaban por el inmueble.

Pese a la magnitud de la emergencia, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas. No obstante, uno de los momentos más preocupantes fue la situación de un perro que quedó atrapado en la vivienda y buscaba desesperadamente una salida.

Publicidad

#ATENTOS. Perrito se lanzó desesperado desde el quinto piso de un edificio para huir de un voraz incendio registrado en el conjunto residencial Torres de Alejandría (Neiva); la mascota fue trasladada de urgencia a clínica veterinaria mientras se aguarda un reporte sobre su salud. https://t.co/4CVyPCllM7 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 27, 2026

¿Cómo fue la caída del perrito en el conjunto residencial de Neiva?

Publicidad

Al percatarse de que el animal permanecía en el balcón, rodeado de humo y buscando una forma de escapar, varios vecinos se organizaron rápidamente para intentar auxiliarlo. Con el propósito de amortiguar una posible caída, los residentes extendieron una sábana en la parte baja del edificio.

Puedes leer: Revelan último VIDEO de la patrullera María José Recuero antes de fallecer en Cali

Pese a los esfuerzos de la comunidad, el perro terminó pasando por encima de las barandas y saltó desde el quinto piso. Durante la caída, chocó contra la estructura de un balcón inferior, lo que desvió su trayectoria antes de que llegara al suelo.

Publicidad

Tras el impacto, los habitantes acudieron de inmediato para auxiliarlo y coordinar su traslado a un centro veterinario. Según la información divulgada por el diario La Nación, el animal sobrevivió a la caída, aunque sufrió una fractura en una de sus patas, quemaduras en el cuerpo y una lesión en la boca.

Mientras tanto, otros residentes utilizaron mangueras y extintores para intentar contener el avance de las llamas. Para controlar la emergencia, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva desplegó dos máquinas y ocho unidades.

Publicidad

Las labores permitieron controlar por completo el incendio, que dejó importantes daños materiales en el apartamento afectado. Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer qué provocó la conflagración en este conjunto residencial de Neiva.