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VIDEO: Perrito se lanzó desde un quinto piso para escapar de un incendio en Neiva

La mascota terminó cayendo al suelo tras registrarse un incendio en un conjunto residencial, una situación que generó indignación en las redes sociales.

Perrito en el balcón que se lanzó desde un quinto piso para escapar de un incendio en Neiva
Momento en el que un perrito se lanzó desde el quinto piso de un edificio para huir de las llamas durante un incendio en Neiva
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Un incendio en un conjunto residencial del oriente de Neiva movilizó a los organismos de socorro y generó preocupación entre los habitantes. Sin embargo, uno de los hechos que más llamó la atención fue la caída de un perro que intentaba escapar de las llamas, una situación que quedó registrada en video.

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¿Qué pasó en el conjunto residencial de Neiva?

De acuerdo con información difundida en redes sociales y reportes de las autoridades, la emergencia se originó en un apartamento del quinto piso del conjunto residencial Torres de Alejandría, ubicado en la carrera 50 con calle 27C-01, en el oriente de Neiva, Huila.

El incendio generó momentos de tensión entre los residentes, mientras el fuego y el denso humo se propagaban por el inmueble.

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Pese a la magnitud de la emergencia, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas. No obstante, uno de los momentos más preocupantes fue la situación de un perro que quedó atrapado en la vivienda y buscaba desesperadamente una salida.

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¿Cómo fue la caída del perrito en el conjunto residencial de Neiva?

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Al percatarse de que el animal permanecía en el balcón, rodeado de humo y buscando una forma de escapar, varios vecinos se organizaron rápidamente para intentar auxiliarlo. Con el propósito de amortiguar una posible caída, los residentes extendieron una sábana en la parte baja del edificio.

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Pese a los esfuerzos de la comunidad, el perro terminó pasando por encima de las barandas y saltó desde el quinto piso. Durante la caída, chocó contra la estructura de un balcón inferior, lo que desvió su trayectoria antes de que llegara al suelo.

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Tras el impacto, los habitantes acudieron de inmediato para auxiliarlo y coordinar su traslado a un centro veterinario. Según la información divulgada por el diario La Nación, el animal sobrevivió a la caída, aunque sufrió una fractura en una de sus patas, quemaduras en el cuerpo y una lesión en la boca.

Mientras tanto, otros residentes utilizaron mangueras y extintores para intentar contener el avance de las llamas. Para controlar la emergencia, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva desplegó dos máquinas y ocho unidades.

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Las labores permitieron controlar por completo el incendio, que dejó importantes daños materiales en el apartamento afectado. Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer qué provocó la conflagración en este conjunto residencial de Neiva.

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