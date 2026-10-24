Revelan último VIDEO de la patrullera María José Recuero antes de fallecer en Cali

Un video que circuló en redes sociales muestra los momentos en que varias personas intentaron auxiliar a María José Recuero, la patrullera de la Policía Nacional que falleció el sábado 24 de octubre, luego de resultar gravemente herida durante un intercambio de disparos en el barrio Industrial, en Cali.

Las imágenes registran la atención que recibió en el lugar antes de ser trasladada en una ambulancia a un centro médico.

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En la grabación, publicada en la red social X, se observa a compañeros de la uniformada, un vigilante de la zona y algunos vecinos colaborando para prestarle primeros auxilios.

La patrullera aparece inconsciente mientras varias personas se organizan para ubicarla sobre una camilla con ruedas y facilitar su traslado.

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Pese a los esfuerzos de quienes intentaron asistirla, María José Recuero falleció hacia el mediodía del sábado, después de permanecer bajo pronóstico reservado en una unidad de cuidados intensivos (UCI). La noticia fue confirmada por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.

María José Recuero: qué muestra el último video de la patrullera

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Las imágenes permiten observar la reacción de las personas que se encontraban en el sector y que participaron en las labores de asistencia. Mientras algunos intentaban ayudar a la uniformada, un camillero preparaba el traslado para que pudiera ser llevada a un centro hospitalario.

Posteriormente, entre varias personas lograron ubicarla boca arriba sobre la camilla y movilizarla hacia la ambulancia. El registro termina convirtiéndose en uno de los materiales que han circulado tras conocerse el fallecimiento de la joven patrullera.

#EstáPasando 🚨

La Policía confirmó el fallecimiento de la patrullera María José Recuero Suárez, de 20 años, oriunda de #Montería, #Córdoba, quien había resultado gravemente herida durante un enfrentamiento con presuntos delincuentes en #Cali.



Este viernes 23 de octubre,… pic.twitter.com/68FsKevwXq — TSM Noticias (@tsmnoticias) October 24, 2026

El video muestra los esfuerzos realizados en el lugar, pero no permite establecer por sí solo todos los detalles de lo ocurrido durante el procedimiento policial. Las circunstancias del enfrentamiento y la participación de los presuntos involucrados continúan bajo investigación de las autoridades.

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La difusión de estas imágenes se produjo después de que circularan versiones sobre el estado de salud de María José Recuero.

Durante la mañana del sábado, la información oficial señalaba que permanecía bajo pronóstico reservado, mientras familiares, compañeros y ciudadanos expresaban mensajes de solidaridad ante la gravedad de sus heridas. Fue hacia el mediodía cuando la Policía Metropolitana confirmó su fallecimiento.

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María José Recuero resultó herida durante un presunto intento de hurto

Los hechos que terminaron con la muerte de María José Recuero ocurrieron en la tarde del viernes 23 de octubre, en el barrio Industrial, en Cali. De acuerdo con la información entregada por la Policía, la situación se habría originado cuando un integrante de la institución adscrito al Departamento de Policía Valle, quien se encontraba de permiso, se movilizaba en su motocicleta particular.

Según el reporte oficial, varios sujetos lo habrían abordado con la intención de hurtarle el vehículo y otras pertenencias mediante el uso de armas de fuego. La intervención de unidades de la estación de Policía del sector desencadenó un intercambio de disparos en el que resultaron lesionados tres uniformados, entre ellos María José Recuero.

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La patrullera fue trasladada para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus heridas. Otro de los policías afectados continúa en proceso de recuperación, mientras que el tercero recibió el alta médica y una incapacidad.

Durante el procedimiento, uno de los presuntos implicados fue neutralizado. Las autoridades también reportaron la incautación de dos armas de fuego, la recuperación de cuatro teléfonos celulares que habrían sido hurtados y el hallazgo de una motocicleta que, según las primeras indagaciones, podría estar relacionada con los hechos.

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María José Recuero tenía 20 años y era oriunda de Montería

María José Recuero tenía 20 años y era oriunda de Montería, de acuerdo con los reportes conocidos sobre el caso. Su fallecimiento generó mensajes de solidaridad hacia sus familiares y compañeros de la Policía Nacional.

El Concejo de Cali se refirió a su labor como integrante de la institución y destacó que la joven uniformada “dedicó su vida a proteger la seguridad y la tranquilidad de los caleños”.

Su vocación de servicio vivirá en nuestra memoria.



Nuestra Patrullera de Policía María José Recuero Suárez, fue asesinada en Cali cuando intervenía para frustrar el hurto de una motocicleta. Con profundo dolor, lamentamos este hecho que enluta a Colombia.



Durante el… pic.twitter.com/GmTq14rGwe — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) October 24, 2026

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Las autoridades investigan, además, si los presuntos involucrados tendrían relación con otros tres hurtos reportados horas antes en diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca. La Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia adelanta la recolección de elementos materiales probatorios para identificar a los demás posibles implicados y establecer las responsabilidades correspondientes.

Mientras avanzan las indagaciones, el último video de María José Recuero permite conocer parte de los esfuerzos que realizaron varias personas para auxiliarla tras resultar herida. Su fallecimiento fue confirmado el sábado 24 de octubre, luego de que permaneciera bajo atención médica especializada.

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