Rapado y esposado: primeras imágenes en prisión tras amenazar a la primera dama

Juan Carlos Buriticá Suárez apareció rapado y esposado en las primeras imágenes conocidas de su ingreso a prisión, luego de que un juez de la República ordenara enviarlo a detención intramural por las amenazas dirigidas contra la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda.

El video, divulgado a través de redes sociales, muestra al hombre mientras le cortan el cabello y permanece esposado. Las imágenes se conocieron después de que se anunciara la decisión judicial que lo dejó tras las rejas, en un caso que generó reacciones por el contenido de los mensajes dirigidos a la esposa del mandatario.

Publicidad

La captura de Buriticá se produjo el 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, según la información entregada por el presidente Abelardo de la Espriella. La denuncia había sido presentada el día anterior, el 18 de octubre, a las 12:23 del mediodía.



¿Por qué enviaron a prisión a Juan Carlos Buriticá?

El juez determinó que Buriticá debía permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra. La Fiscalía le imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.



De acuerdo con la información divulgada sobre la decisión, el despacho judicial tuvo en cuenta las pruebas recopiladas por la Policía, entre ellas las obtenidas mediante el Centro Cibernético de la institución. También se destacó la aplicación del enfoque de género al evaluar las circunstancias del caso.

Al explicar por qué consideraba necesaria la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, el juez señaló:

“Es adecuada porque para el despacho no hay una medida menos invasiva, más relevante, de igual eficacia y, reitero, con la aplicación del enfoque de género en lo que respecta a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que se le enrostran al señor Juan Carlos Buriticá”.

Publicidad

Con esta decisión, el hombre deberá afrontar el proceso judicial privado de la libertad. La medida fue adoptada a partir de los elementos valorados por el despacho, en relación con los hechos que le atribuye la Fiscalía.

Publicidad

Así fue la captura del hombre señalado de amenazar a la primera dama

Según el reporte entregado por el mandatario, la denuncia contra Buriticá se radicó el 18 de octubre, poco después del mediodía. La captura se llevó a cabo en la noche del día siguiente, a las 11:57 p. m.

La actuación de las autoridades se produjo tras conocerse el mensaje dirigido contra Ana Lucía Pineda. Posteriormente, la Fiscalía presentó las imputaciones correspondientes y el caso llegó ante un juez, quien evaluó la solicitud de medida de aseguramiento.

El material divulgado sobre el procedimiento judicial también puso el foco en el trabajo de investigación realizado por la Policía, especialmente a través de su Centro Cibernético, mencionado entre los elementos que fueron tenidos en cuenta durante la actuación.

Publicidad