Temblor se sintió con fuerza este jueves en Colombia: este fue el epicentro del sismo

Un temblor de magnitud 3,0 se registró este jueves 22 de octubre de 2026 en Chaparral, Tolima, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico fue clasificado como superficial y quedó registrado en el sistema de monitoreo de la entidad.

La información fue difundida por el SGC a través de su cuenta en redes sociales, donde publicó los datos del evento sísmico y recordó a los ciudadanos que pueden reportar si sintieron el movimiento.

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El boletín aparece fechado el 22 de octubre de 2026, con hora de actualización de las 2:26 p. m.. En el reporte, la entidad identificó el lugar del evento como Chaparral, en el departamento del Tolima, y estableció su magnitud en 3,0.



#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-10-22, 14:26 hora local Magnitud 3.0. Profundidad superficial, Chaparral - Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/EkHUIzpL2f — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 22, 2026

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Colombia?

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo como referencia el municipio de Chaparral, Tolima. La entidad lo clasificó como un movimiento de profundidad superficial.

Este dato es importante para quienes consultan los reportes de actividad sísmica en el país, pues el SGC registra información como la magnitud, la ubicación y la profundidad de los eventos detectados por sus sistemas de vigilancia.

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Aunque el boletín compartido confirma la magnitud de 3,0 y la localización en Chaparral, no incluye detalles adicionales sobre posibles afectaciones, daños materiales o personas que hayan sentido el movimiento. Por eso, no es posible afirmar, con base únicamente en esta información, cuáles fueron sus efectos en la zona.

SGC actualizó el reporte del sismo en Tolima

El Servicio Geológico Colombiano publicó el evento bajo la etiqueta #SismosColombiaSGC y lo identificó como un boletín actualizado. En el mensaje, la entidad informó: “Magnitud 3.0. Profundidad superficial, Chaparral - Tolima, Colombia”.

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Además, invitó a la ciudadanía a participar en el registro de percepción del movimiento telúrico con una pregunta directa: “¿Sintió este sismo? repórtelo”.

Para hacerlo, las personas pueden ingresar al portal oficial de Sismo Sentido, disponible en sismosentido.sgc.gov.co. Allí pueden aportar información sobre la percepción del evento, de acuerdo con las opciones habilitadas por la entidad.

Los datos oficiales sobre este y otros movimientos registrados en el territorio nacional también se pueden consultar en el sitio web del Servicio Geológico Colombiano.

