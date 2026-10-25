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La Kalle  / Noticias  / Nación  / "Estaba sola": Niña de 12 años perdió dos dedos en clase; padres piden justicia

"Estaba sola": Niña de 12 años perdió dos dedos en clase; padres piden justicia

Padres de familia protestaron frente a la Institución Educativa Hermano Antonio Ramos de La Salle tras un accidente en el que una estudiante de 12 años perdió dos dedos de su mano izquierda.

Caso colegio La Salle en Cartagena: familia exige respuestas por niña lesionada
Caso colegio La Salle en Cartagena: familia exige respuestas por niña lesionada
Foto: Tomada de Julio Castaño - El Universal
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

Si sigues de cerca la actualidad de Cartagena, te contamos los detalles de la protesta que adelantaron varios padres de familia durante la mañana del viernes 23 de octubre frente a las instalaciones de la Institución Educativa Hermano Antonio Ramos de La Salle.

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Este establecimiento escolar, ubicado en el barrio El Espinal (entre El Espinal y Torices), fue el escenario donde la comunidad se concentró para exigir respuestas inmediatas ante un grave accidente en el que una estudiante de 12 años perdió dos dedos de su mano izquierda durante una jornada académica.
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¿Cómo ocurrió el accidente en el colegio La Salle de Cartagena según la familia?

En un testimonio exclusivo entregado a El Universal, José Mariño, padre de la estudiante afectada, cuestionó abiertamente la ausencia de acompañamiento docente en el momento exacto en que la niña realizaba la clase de Educación Física.

Según el relato entregado por Mariño, el profesor a cargo envió a los estudiantes solos a una cancha deportiva que presenta mal estado de mantenimiento.

Mientras los alumnos estaban en el campo abierto, el docente habría permanecido en el interior del salón de clases utilizando un celular o una tableta para chatear.

Ante la falta de control por parte del adulto, los menores de edad comenzaron a jugar cerca de una reja de la infraestructura, la cual atrapó y amputó los dedos de la menor.

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El padre de la menor también explicó que fueron dos compañeros de la misma clase quienes le prestaron los primeros auxilios a su hija tras el incidente.

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Además, denunció que cuando él y su esposa llegaron a la institución educativa, la niña ya había sido trasladada a un centro médico.

Al solicitar información a la persona a cargo de la enfermería escolar —a quien Mariño señaló de ser una aprendiz—, esta no supo brindarles razón alguna sobre el lugar hacia donde habían llevado a la estudiante.

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¿Por qué la familia denuncia demoras médicas y qué irregularidad hubo con la póliza del colegio?

Si te preguntas por la atención asistencial que recibió la menor de 12 años, la familia expuso serias irregularidades que habrían retrasado la intervención quirúrgica en la mano izquierda de la niña.

Mariño confirmó que la menor ingresó a una clínica del sector de Bocagrande hacia las 12:00 del mediodía. Sin embargo, la operación quirúrgica solo se pudo llevar a cabo a las 8:00 de la noche, lo que representó una espera de ocho horas.

El padre atribuyó esta prolongada demora al hecho de que la estudiante fue remitida con una póliza de seguro escolar que se encontraba vencida, sumado a diversos trámites administrativos dentro del centro de salud.

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A esta reclamación se sumó Israel Iriarte, líder comunal del barrio El Espinal, quien estuvo presente en la protesta y calificó como un delito grave el hecho de que el colegio funcione con una póliza de seguro vencida para sus alumnos.

El líder social recordó además que la infraestructura de la institución ha presentado fallas con anterioridad, mencionando que en años pasados una pared del plantel se cayó, hecho que no dejó heridos debido a que ocurrió en un momento en que no se dictaban clases.

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Por todo esto, José Mariño pidió públicamente que las autoridades pertinentes realicen una revisión técnica completa de la infraestructura del colegio y que se retire al personal que no esté capacitado para velar por la seguridad de los estudiantes.

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¿Qué medidas anunció la Secretaría de Educación Distrital frente al caso?

Ante la movilización ciudadana y la gravedad de las denuncias, el secretario de Educación Distrital de Cartagena, Alberto Martínez Monterrosa, se pronunció sobre el caso.

El funcionario sostuvo que la prioridad del gobierno distrital radica en garantizar la atención médica necesaria y brindar un acompañamiento psicológico integral tanto a la niña como a su núcleo familiar.

De igual manera, Martínez Monterrosa confirmó que desde el momento en que se conoció la noticia ordenó el inicio de una investigación oficial sobre la institución educativa para auditar el estado real de sus instalaciones.

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El secretario instó a la comunidad a priorizar la salud de la menor y a evitar convertir el suceso en un motivo de confrontación de carácter político o institucional mientras concluyen las pesquisas.

Finalmente, aseguró que los resultados de la investigación se entregarán en un plazo menor a un mes y enfatizó que el Distrito aplicará las sanciones correspondientes a las que haya lugar contra el colegio.

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