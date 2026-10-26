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La Kalle  / En Casa  / ¿La cola de tu gato revela su estado de ánimo? Esto explica un experto

¿La cola de tu gato revela su estado de ánimo? Esto explica un experto

Las posturas de los gatos pueden revelar diferentes señales sobre su estado de ánimo y ayudar a comprender cómo se sienten con respecto a su entorno y a las personas que los rodean.

Gato de color naranja de pie en una sala con la cola levantada verticalmente, ilustrando cómo el lenguaje corporal felino
La posición vertical de la cola en los gatos suele indicar felicidad, confianza y disposición para interactuar
Foto: imagen realizada con Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Los gatos utilizan diferentes posturas corporales para expresar sus emociones y comunicarse con las personas y otros animales de su entorno. Sin embargo, algunas de estas señales pueden pasar desapercibidas para sus cuidadores.

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Por esta razón, los expertos recomiendan prestar atención al comportamiento cotidiano de los felinos, pues observar su lenguaje corporal puede ayudar a reconocer sus necesidades, identificar situaciones de estrés y detectar posibles cambios en su conducta.

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Entre las principales herramientas de comunicación de los gatos se encuentra el movimiento de su cola. Según portales especializados como Experto Animal, su posición y sus movimientos pueden aportar pistas sobre el estado del animal, aunque siempre deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto y otras señales corporales.

¿Qué movimientos de la cola indican que un gato está tranquilo?

Cuando un gato se siente cómodo y seguro, puede expresarlo mediante diferentes posiciones de su cola. Algunas de las más habituales son:

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  • Cola recta hacia arriba: suele ser una señal de saludo, confianza y disposición para interactuar.
  • Cola levantada y temblorosa: puede reflejar entusiasmo cuando el felino saluda a una persona con la que tiene confianza.
  • Cola elevada con una ligera curvatura en la punta: generalmente se asocia con una actitud amistosa y una disposición positiva hacia el entorno.

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¿Qué significan las posturas de cautela e interés?

Algunos movimientos de la cola pueden expresar curiosidad, atención o cierta incertidumbre. Para interpretarlos correctamente, es importante observar también las orejas, los ojos y la postura general del gato.

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  • Cola levantada en un ángulo: puede reflejar cautela o inseguridad, dependiendo de la situación.
  • Punta doblada en forma de gancho: suele asociarse con una actitud amistosa o curiosa.
  • Movimiento lateral de la cola: puede indicar concentración, excitación, frustración o ganas de jugar. El contexto permite diferenciar estas posibilidades.
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Imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX

¿Cómo expresa un gato el miedo o la incomodidad con su cola?

La cola también puede advertir que un felino está incómodo, asustado o a punto de reaccionar ante una situación que percibe como amenazante. Algunas señales que conviene reconocer son:

  • Movimientos rápidos y enérgicos: pueden indicar irritación, tensión o sobreestimulación. En estos casos, es recomendable darle espacio al animal.
  • Cola curvada y cuerpo arqueado: cuando se acompaña de pelo erizado y otras señales defensivas, puede reflejar miedo o una respuesta ante una amenaza.
  • Cola completamente erizada: suele ser una reacción de alerta, miedo o excitación intensa.
  • Cola entre las patas: puede expresar miedo, inseguridad o incomodidad.

Ante estas señales, lo mejor es evitar los movimientos bruscos, no forzar el contacto físico y permitir que el gato se aleje si lo necesita.

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¿Cuántos gatos hay en Colombia como mascotas?

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La presencia de animales de compañía en los hogares colombianos ha aumentado y los gatos ocupan un lugar importante en muchas familias. Sin embargo, las cifras sobre la población felina varían según la fuente, el año y la metodología utilizada.

Por eso, antes de afirmar que en 2026 hay aproximadamente 3,07 millones de gatos domésticos en el país, es importante verificar la fuente exacta de esa proyección y confirmar que corresponda a ese año.

También conviene comprobar los datos atribuidos al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre la proporción de hogares que conviven con mascotas y la presencia de gatos en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.

Reconocer el lenguaje corporal de los felinos es una herramienta útil para mejorar la convivencia y responder de manera adecuada a sus necesidades. Aunque la cola ofrece información valiosa, observar el conjunto de sus movimientos y comportamientos permite comprender mejor cómo se siente cada animal.

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