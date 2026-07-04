Selección Colombia perdería a jugador por el resto del Mundial y no podrá reemplazarlo

La clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedó opacada por una noticia que preocupa al cuerpo técnico y a los aficionados.

Todo apunta a que Jhon Córdoba no podrá volver a disputar minutos en lo que resta del campeonato, luego de resentirse físicamente durante el compromiso frente a Ghana.

El delantero chocoano apenas alcanzó a disputar los primeros minutos del encuentro antes de abandonar el terreno de juego por una molestia muscular.

Aunque inicialmente existía expectativa sobre su recuperación, los reportes conocidos en las últimas horas indican que la lesión sería de mayor consideración y lo dejaría fuera del resto de la competencia.

De confirmarse oficialmente el diagnóstico por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, la ausencia de Jhon Córdoba representaría un duro golpe para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que ya prepara el duelo de octavos de final frente a Suiza.

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Jhon Córdoba habría sufrido una lesión que lo deja fuera del torneo

Las alarmas se encendieron desde el partido frente a Ghana cuando Jhon Córdoba tuvo que abandonar el compromiso apenas al minuto siete tras un choque con un defensor rival.

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En su lugar ingresó Luis Javier Suárez, quien terminó siendo protagonista en la acción que permitió el gol de Jhon Arias, suficiente para darle el triunfo a la Selección Colombia y asegurar el paso a la siguiente ronda.

Sin embargo, la preocupación se mantuvo en torno al estado físico del delantero. Según informó el periodista René Wehdeking durante el programa Medio Tiempo de Win Sports, el cuerpo médico de la Tricolor le practicó una resonancia magnética cuyos resultados no serían alentadores.

"Jhon Córdoba se pierde el campeonato del mundo. Una lesión de aductores que lo venía aquejando antes del debut se fue manejando por parte del departamento médico de la Selección Colombia. Llegó un punto donde estaba listo y comenzó a sumar minutos, pero tras el golpe sufrido ante Ghana se pierde la Copa del Mundo", explicó el comunicador.

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido un comunicado oficial confirmando el alcance definitivo de la lesión.

Jhon Córdoba ya había presentado molestias antes del Mundial

La situación de Jhon Córdoba no comenzó durante el compromiso frente a Ghana. El atacante ya había quedado por fuera del debut de Colombia frente a Uzbekistán debido a la misma molestia física que venía siendo tratada por el cuerpo médico.

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Después de aquel compromiso, el propio futbolista explicó que la decisión de no jugar obedecía exclusivamente a una recomendación médica.

"No pude estar presente porque el cuerpo médico me indicó que lo mejor era que no sumara minutos todavía, es el manejo que le dan ellos. Pero ya a partir del próximo partido lo puedo hacer", manifestó el delantero en zona mixta.

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Precisamente por esa recuperación progresiva, el cuerpo técnico decidió darle la titularidad frente a Ghana. No obstante, el fuerte impacto sufrido durante el encuentro habría agravado la lesión en el aductor izquierdo, complicando completamente su continuidad en el campeonato.

La baja de Jhon Córdoba cambia los planes de Néstor Lorenzo

La posible ausencia definitiva de Jhon Córdoba representa un desafío importante para el seleccionador Néstor Lorenzo, especialmente porque el reglamento del Mundial no permite reemplazar futbolistas lesionados una vez iniciada determinada fase del torneo.

Ahora, el entrenador deberá reorganizar el ataque colombiano utilizando las alternativas disponibles dentro de la convocatoria, entre ellas Luis Javier Suárez, quien dejó buenas sensaciones tras ingresar frente a Ghana.

La noticia también abrió el debate entre aficionados y analistas deportivos sobre si Colombia debió llevar un mayor número de delanteros para afrontar una competencia tan exigente como la Copa del Mundo.

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Mientras tanto, toda la atención permanece sobre el parte médico oficial que emitirá la Federación Colombiana de Fútbol en las próximas horas.

Ese informe permitirá conocer con precisión la gravedad de la lesión y confirmar si Jhon Córdoba deberá despedirse definitivamente del Mundial 2026, justo cuando la Tricolor afronta la etapa decisiva del torneo con la ilusión de seguir avanzando.

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