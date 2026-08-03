Modo supervivencia: qué significa y cuáles son las señales de alarma

¿Alguna vez has sentido que simplemente estás pasando el día en lugar de vivirlo realmente? Si te encuentras constantemente cansada, emocionalmente distante o abrumada por tareas pequeñas, es muy probable que estés operando en modo supervivencia.

De acuerdo con Melissa Tihin, de Central Valley Family Therapy, este estado es una respuesta natural al estrés que se activa cuando percibimos una amenaza física, emocional o psicológica.

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Aunque es útil en crisis de corto plazo, permanecer en este estado por periodos prolongados resulta emocionalmente agotador y perjudicial para tu salud mental. Es la manera que tiene tu cuerpo de decirte: “Algo no está bien y necesito protegerte”.

¿Qué señales indican que tu cuerpo está en modo supervivencia?

Identificar este estado es el primer paso para recuperar tu paz. El modo supervivencia no es una falla de personalidad, sino un sistema de seguridad biológico diseñado para reaccionar rápido ante el peligro, dándote energía extra y enfoque agudo.

Sin embargo, cuando el estrés crónico o el trauma mantienen este sistema encendido, el cuerpo no logra regresar a la calma.

Aquí te presento las señales más comunes divididas por categorías:

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Agotamiento físico persistente: Te levantas cansada incluso después de dormir 7 u 8 horas. Puedes experimentar tensión muscular constante en hombros, mandíbula o espalda, además de dolores de cabeza o problemas digestivos como hinchazón abdominal sin causa aparente.

Te levantas cansada incluso después de dormir 7 u 8 horas. Puedes experimentar tensión muscular constante en hombros, mandíbula o espalda, además de dolores de cabeza o problemas digestivos como hinchazón abdominal sin causa aparente. Alteraciones emocionales y mentales: Te sientes irritable y reaccionas de forma exagerada ante pequeñas frustraciones. Puedes experimentar "neblina mental", lo que dificulta concentrarte, tomar decisiones básicas o planificar a futuro. También es común sentir culpa al descansar, como si detenerte fuera un lujo o una pérdida de tiempo. Puedes leer: VIH en Colombia: Las razones detrás del 40 % de casos positivos en la población LGBTI



Desconexión y aislamiento: Es posible que te sientas emocionalmente entumecida o distante de tus seres queridos. Como indica Melissa Tihin, el modo supervivencia adormece el dolor, pero también apaga el placer.

Es posible que te sientas emocionalmente entumecida o distante de tus seres queridos. Como indica Melissa Tihin, el modo supervivencia adormece el dolor, pero también apaga el placer. Hipervigilancia: Según Inlaza Psicología, en este estado el cerebro prioriza las partes más primitivas para la defensa (lucha o huida) y reduce la energía en las zonas dedicadas a la creatividad y el análisis. Se vive reaccionando a problemas cotidianos como si fueran amenazas de vida o muerte.

Según Inlaza Psicología, en este estado el cerebro prioriza las partes más primitivas para la defensa (lucha o huida) y reduce la energía en las zonas dedicadas a la creatividad y el análisis. Se vive reaccionando a problemas cotidianos como si fueran amenazas de vida o muerte. Cambios físicos visibles: Puedes notar la piel apagada, sin luminosidad, y sentir que has perdido tu "reflejo" o esencia habitual al mirarte al espejo.

¿Cómo puedes salir del modo supervivencia y recuperar tu bienestar?

Estar atrapada en este ciclo ocurre porque el sistema nervioso sigue interpretando situaciones neutrales como amenazas. Para salir de ahí, necesitas enseñarle a tu cuerpo que finalmente está a salvo.

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Estabiliza con herramientas inmediatas: Cuando sientas que el estrés te sobrepasa, utiliza el método 5-4-3-2-1: nombra cinco cosas que veas, cuatro que toques, tres que oigas, dos que huelas y una que pruebes. También puedes practicar la respiración lenta (inhala en 4 segundos, exhala en 6) para calmar tu sistema nervioso.

Crea una rutina de apoyo: Un cuerpo en modo supervivencia espera el caos. Establecer una rutina constante —despertar a la misma hora, comer de forma balanceada y realizar movimientos suaves como estiramientos— ayuda a reducir la incertidumbre y señaliza seguridad a tu cerebro.

Reconecta con tu cuerpo: El trauma y el estrés crónico a menudo hacen que desconectes de tus sensaciones físicas. Actividades como el yoga, caminatas lentas o simplemente notar el calor de una taza en tus manos pueden ayudarte a sentir que tu cuerpo es un lugar seguro nuevamente.

Busca apoyo profesional: A veces, las prácticas en casa no son suficientes para procesar traumas no resueltos. Trabajar con un terapeuta capacitado en regulación del sistema nervioso puede ser transformador para moverte del estado de supervivencia hacia uno de empoderamiento y sanación.

Recuerda que el modo supervivencia es una señal de que algo está fuera de alineación y tu cuerpo pide descanso, conexión y seguridad. Reconocerlo sin vergüenza es un acto de valentía que te permite comenzar a vivir plenamente otra vez.