VIH en Colombia: Las razones detrás del 40 % de casos positivos en la población LGBTI

El acceso oportuno al tratamiento contra el VIH en Colombia enfrenta desafíos estructurales que van más allá de la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales.

Según el último informe de la organización AID FOR AIDS Colombia, más de 1.700 personas de la comunidad LGBTI fueron vinculadas a servicios de salud en los últimos cuatro años.

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Este grupo concentra el 40 % de los diagnósticos positivos atendidos por la organización, lo que enciende las alarmas sobre la necesidad de implementar estrategias de prevención focalizadas y libres de discriminación.

Para entender la magnitud del panorama, es crucial revisar las cifras del reporte. De las 3.920 personas totales que recibieron acompañamiento para iniciar su terapia médica, 1.742 pertenecen a la población LGBTI.

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Dentro de este segmento, los hombres que tienen sexo con hombres representan la gran mayoría con 1.564 casos, seguidos por 157 mujeres trans.

¿Cuándo es la Marcha LGBTI en Bogotá este 2026? /Foto:IA

Entrega de más de 30,900 kits de prevención

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Estas estadísticas demuestran que, si bien el virus afecta a diversos sectores de la sociedad, las minorías sexuales siguen experimentando una vulnerabilidad desproporcionada que requiere atención inmediata.

La distribución geográfica del impacto también revela factores socioeconómicos determinantes. Las ciudades con mayor entrega de kits de prevención, como Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta, coinciden con los principales corredores migratorios del país.

La migración añade una capa de complejidad al sistema de salud colombiano, ya que garantizar la continuidad del tratamiento para personas en tránsito es un reto logístico mayúsculo.

La interrupción de la terapia antirretroviral no solo afecta la salud del individuo, sino que rompe el principio de indetectabilidad, el cual impide la transmisión del virus.

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Por otro lado, los expertos señalan que las barreras sociales son el obstáculo más difícil de derribar.

El estigma arraigado en la sociedad y, lamentablemente, en algunos sectores del personal médico, provoca que muchos ciudadanos posterguen la realización de pruebas diagnósticas.

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El miedo a ser juzgado o discriminado silencia la prevención. A esto se suma una baja percepción del riesgo entre la población general, alimentada por el mito de que el VIH es una condición exclusiva de ciertos grupos, lo que retrasa la detección temprana en el 60 % restante de los casos positivos.

Asimismo, se deben fortalecer los programas de Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) y expandir las jornadas de testeo comunitario gratuito. Solo mediante la eliminación del prejuicio y la descentralización de los servicios médicos será posible reducir las brechas de acceso, asegurar tratamientos oportunos y avanzar decididamente hacia la erradicación del estigma asociado al VIH.