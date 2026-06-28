Días para cortar el cabello en julio de 2026, según la Luna: fechas que lo favorecerían

Cada mes, miles de personas consultan el calendario lunar antes de programar un corte de cabello. Aunque no existe evidencia científica que demuestre que las fases de la Luna influyen directamente en el crecimiento capilar, esta práctica continúa siendo una de las tradiciones más populares entre quienes buscan fortalecer su melena o estimular un crecimiento más rápido.

Con la llegada de julio de 2026, nuevamente han surgido recomendaciones sobre cuáles serían los mejores días para acudir a la peluquería o realizar un corte en casa. Las sugerencias se basan en el comportamiento de las fases lunares y en una creencia transmitida durante generaciones, según la cual determinados momentos del ciclo lunar favorecerían distintos resultados en el cabello.

¿Cuáles son los mejores días para cortarse el cabello en julio?

De acuerdo con el calendario lunar utilizado por quienes siguen esta tradición, las personas que desean que su cabello crezca con mayor rapidez podrían aprovechar el periodo comprendido entre el 19 y el 24 de julio, días que coinciden con la fase de cuarto creciente y el acercamiento a la luna llena. Según esta creencia, ese momento sería el más favorable para estimular el crecimiento del cabello.

En cambio, quienes buscan que el cabello luzca más fuerte, abundante o con mayor brillo suelen esperar la fase de luna llena. Para julio de 2026, las recomendaciones apuntan a los días 28, 29 y 30 de julio, cuando muchas personas aprovechan para realizar cortes o tratamientos capilares. Es importante recordar que estas recomendaciones hacen parte de una tradición popular y no cuentan con respaldo científico concluyente.

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También existe una alternativa para quienes desean conservar un corte durante más tiempo y retrasar el crecimiento del cabello. En ese caso, la fase de cuarto menguante suele ser la más recomendada, por lo que las fechas comprendidas entre el 5 y el 10 de julio son las que habitualmente aparecen en los calendarios lunares con ese propósito.

La misma tradición sostiene que ese periodo también sería favorable para la depilación, ya que el vello tardaría más en volver a crecer. Sin embargo, al igual que ocurre con el corte de cabello, esta afirmación responde a creencias populares y no a conclusiones respaldadas por estudios científicos.

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Más allá de las fases de la Luna, especialistas en cuidado capilar coinciden en que factores como la alimentación, la genética, el estado de salud, los hábitos de higiene y el uso de productos adecuados tienen una influencia comprobada sobre el crecimiento y la apariencia del cabello. Por ello, quienes decidan seguir el calendario lunar pueden hacerlo como una práctica tradicional, sin dejar de lado los cuidados recomendados para mantener un cabello saludable.