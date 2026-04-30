Días clave en mayo 2026 para cortar el cabello y que crezca más fuerte

Si estás pensando en cortarte el cabello y quieres que crezca más rápido y fuerte, mayo de 2026 trae varias fechas que muchos ya están marcando en el calendario. El uso de las fases de la luna para este tipo de decisiones sigue siendo tendencia, y cada mes tiene momentos específicos que llaman la atención.

Durante mayo, el comportamiento de la luna marca puntos clave que, según quienes siguen esta práctica, pueden influir en el resultado del corte. La idea principal es aprovechar las fases donde el crecimiento se potencia, especialmente si lo que buscas es una melena más larga y con mejor apariencia.

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Uno de los periodos más recomendados es el cuarto creciente. En mayo de 2026, esta fase aparece alrededor del 23 de mayo. Este momento es considerado ideal para cortar el cabello si la intención es que crezca más rápido. Es una de las fechas más buscadas, especialmente por quienes están dejando crecer su pelo o quieren recuperar volumen.

Otro punto fuerte del mes es la luna llena, que se presenta cerca del 30 de mayo. Esta fase también es vista como una buena oportunidad para cortar el cabello, ya que se asocia con mayor fuerza y vitalidad. Muchas personas prefieren esta fecha porque no solo buscan crecimiento, sino también un mejor aspecto general.

En contraste, hay días que suelen evitarse si el objetivo es estimular el crecimiento. La luna nueva, que cae aproximadamente el 15 de mayo, no es la más recomendada. Según esta práctica, cortarse el cabello en esta fase podría hacer que crezca más lento.

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El cuarto menguante, que aparece alrededor del 7 de mayo, también tiene otro enfoque. En este caso, se relaciona más con mantener el corte por más tiempo, no tanto con acelerar el crecimiento. Es útil si lo que buscas es que el cabello no crezca tan rápido.



Consejos clave para cortar el cabello y potenciar su crecimiento según la luna

Si vas a cortar tu cabello siguiendo el calendario lunar, lo primero es elegir bien la fecha según tu objetivo. Si buscas que crezca más rápido, lo ideal es hacerlo en fase de cuarto creciente o cerca de la luna llena.

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Además, trata de hacerlo cuando el cabello esté limpio y seco, ya que esto permite un corte más preciso y evita que las puntas queden maltratadas. También es clave acudir a alguien que entienda tu tipo de cabello para evitar cortes innecesarios que afecten el resultado.

Otro punto importante es la frecuencia. No necesitas cortar demasiado, basta con despuntar cada cierto tiempo para mantenerlo sano mientras crece. Evita hacerlo en días de luna nueva si tu intención es estimular el crecimiento, y acompaña el corte con buenos hábitos como hidratación y cuidado básico.

Así, más allá de la fase lunar, ayudas a que el cabello se vea fuerte y con mejor apariencia.

