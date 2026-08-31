¿Qué hacer en caso de sufrir de ansiedad? Experto menciona cómo se debe manejar

En los micrófonos de El Klub de La Kalle, el médico psiquiatra Dr. Diego Vargas, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría en Bogotá y especialista de la Clínica Montserrat, explicó cómo manejar adecuadamente los episodios de ansiedad en la vida cotidiana.

Cuando un familiar o pareja experimenta una crisis de este tipo, el especialista enfatizó que el primer paso es acompañar a la persona sin imponerle puntos de vista ni intentar minimizar lo que está sintiendo.

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“Pregúntele a él cómo le gustaría que lo ayude y qué es lo que está sintiendo”, explicó el psiquiatra. En ese sentido, detalló que, en lugar de preocuparse por encontrar las palabras exactas, es importante “darle la oportunidad a la persona de que lo exprese” y reconocer que quizá no se comprende por completo su angustia, pero que se puede ofrecer una presencia activa y empática.



De acuerdo con el Dr. Diego Vargas, la atención de estos problemas debe comenzar con el acompañamiento y la búsqueda de ayuda profesional. Para ello, una persona puede acudir inicialmente al médico general, a psicología o a psiquiatría, dependiendo de las necesidades de la persona.

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¿Qué hacer en una crisis de pánico?

Durante la entrevista, el doctor definió un episodio de pánico como “una aparición súbita de una ansiedad muy intensa en pocos segundos”.

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Este tipo de episodio puede generar una sensación de peligro inminente, miedo a morir o a perder el control, además de síntomas físicos como llanto, dificultades para respirar y palpitaciones. La intensidad de los síntomas puede hacer que la persona sienta que está atravesando una emergencia médica, aunque un episodio de pánico no necesariamente representa un peligro inmediato.

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Para afrontar estos episodios, el médico psiquiatra recomendó algunas estrategias de apoyo no farmacológico, las cuales deben entenderse como complementarias y no como sustituto de la atención profesional cuando esta sea necesaria.

Respiración lenta: realizar inhalaciones y exhalaciones de manera pausada puede ayudar a concentrar la atención en el cuerpo y reducir la sensación de angustia. El especialista recomendó prestar atención a la sensación y temperatura del aire durante la respiración.

realizar inhalaciones y exhalaciones de manera pausada puede ayudar a concentrar la atención en el cuerpo y reducir la sensación de angustia. El especialista recomendó prestar atención a la sensación y temperatura del aire durante la respiración. Contacto con temperaturas frías: el Dr. Vargas señaló que el frío puede ayudar a regular la respuesta del sistema nervioso durante un momento de alta activación emocional. Sin embargo, esta estrategia debe realizarse con precaución y sin recurrir a métodos extremos.

el Dr. Vargas señaló que el frío puede ayudar a regular la respuesta del sistema nervioso durante un momento de alta activación emocional. Sin embargo, esta estrategia debe realizarse con precaución y sin recurrir a métodos extremos. Actividad física regular: mantener una rutina de ejercicio puede contribuir al manejo de la ansiedad y el estrés. Entre las opciones se encuentran actividades como correr, nadar, trotar o montar en bicicleta, siempre de acuerdo con las condiciones y preferencias de cada persona.



Radiografía de la salud mental en Colombia

El panorama de la salud mental en Colombia evidencia la importancia de fortalecer la prevención y el acceso a atención profesional.

Según los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2025, desarrollada por la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Salud, las evaluaciones relacionadas con depresión aumentaron frente a la década anterior, mientras que también se registró un incremento en los casos asociados con ansiedad.

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Por su parte, informes de la Defensoría del Pueblo señalan que el 4,7 % de la población nacional padece depresión, cifra superior al promedio mundial reportado del 3,8 %.

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Asimismo, las estadísticas del DANE correspondientes a 2024 registraron una tasa de 5,8 muertes por cada 100.000 habitantes, equivalente a 3.066 fallecimientos. Los hombres representaron aproximadamente el 80 % de estos casos.

De acuerdo con el Dr. Diego Vargas, esta situación está relacionada con diferentes factores socioculturales y de género que pueden dificultar que los hombres busquen atención profesional a tiempo y expresen abiertamente sus emociones.

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