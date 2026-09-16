Cámaras habrían captado al responsable de dejar niña en alcantarilla: así fue su ruta

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector de Porvenir Río, en Mosquera, se convirtieron en una de las principales piezas para avanzar en la investigación por la desaparición de una niña de nueve años, quien posteriormente fue encontrada sin vida dentro de una alcantarilla en Ciudad Bolívar, Bogotá.

La menor fue reportada como desaparecida durante la mañana del 14 de septiembre, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Desde ese momento, las autoridades pusieron en marcha las labores de búsqueda y activaron el Mecanismo de Búsqueda Urgente en el marco de la Alerta Rosa.

Mientras avanzaba el operativo, los investigadores comenzaron a revisar los registros de las cámaras ubicadas en diferentes puntos del municipio. Entre esas imágenes, las autoridades encontraron información que permitió reconstruir parte del recorrido relacionado con la desaparición.



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La propia Alcaldía de Mosquera confirmó que el sistema de vigilancia fue determinante para avanzar en la identificación de una persona señalada como presunto responsable.

En su pronunciamiento, la administración municipal aseguró que:

"Mediante el sistema de vigilancia dispuesto en el sector de Porvenir Río se logró individualizar al responsable de la desaparición y establecer su ruta de acción".

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La información entregada por la Alcaldía señala que el trabajo no se quedó únicamente en la revisión de las imágenes. Los datos obtenidos fueron articulados con las autoridades de Fontibón, en Bogotá, lo que permitió continuar con el seguimiento del caso.

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Las cámaras permitieron establecer una ruta

El detalle que ahora toma relevancia en la investigación es precisamente el recorrido que habría quedado registrado en el sistema de vigilancia.

Según la administración municipal, las imágenes permitieron individualizar al presunto responsable y establecer su ruta de acción. Esto significa que los registros de las cámaras ayudaron a los investigadores a seguir determinados movimientos relacionados con el caso.

La Alcaldía explicó que el procedimiento se realizó desde las primeras horas de búsqueda y en coordinación con las autoridades encargadas de la investigación.

"Desde el primer momento en que se conoció la desaparición de la menor, se activaron de inmediato todas las labores de búsqueda a través del Mecanismo de Búsqueda Urgente, en el marco de la Alerta Rosa", señaló la administración municipal.

El análisis de las imágenes se convirtió así en una herramienta para conectar información de Mosquera con lo que posteriormente fue encontrado en Bogotá.

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Por ahora, las autoridades no han entregado públicamente el contenido completo de las grabaciones ni todos los puntos específicos que hacen parte de la ruta establecida durante la investigación.

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El hallazgo ocurrió en Ciudad Bolívar

Mientras se desarrollaba la búsqueda de la menor, durante la tarde del 15 de septiembre las autoridades recibieron el reporte sobre el hallazgo de una niña dentro de un conducto hídrico, en inmediaciones del barrio J. J. Rendón, en la localidad de Ciudad Bolívar.

El aviso se produjo alrededor de las 4:00 de la tarde. Un grupo de niños que se encontraba jugando cerca de una montaña encontró a la menor y dio aviso a las autoridades.

Al sitio llegaron integrantes de la Policía, la Fiscalía y el CTI. También participaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos para apoyar la recuperación del cuerpo.

En un primer momento no se había establecido que la menor perteneciera a la comunidad del sector. Posteriormente, las autoridades relacionaron el hallazgo con el caso de una niña que había sido reportada como desaparecida en Mosquera.

Fuentes de la Fiscalía citadas por Noticias Caracol identificaron a la menor como Ana Lucía González Mendoza, de nueve años.

Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantan los procedimientos correspondientes dentro de la investigación.

