Sube gasolina durante Gobierno De La Espriella; nuevos precios del galón por ciudad

Primer aumento del precio de la gasolina en el Gobierno De La Espriella: valores y ciudades afectadas desde octubre de 2026

Si utilizas vehículo en Colombia, debes preparar tu presupuesto para iniciar el mes de octubre de 2026.

El Gobierno Nacional del presidente Abelardo De La Espriella determinó el primer ajuste en el valor de la gasolina corriente desde que asumió el mandato, fijando una nueva tarifa de referencia que entra en vigor a partir del primer día de octubre.

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La medida fue oficializada a través de una resolución firmada de manera conjunta entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda.



A través de esta decisión, el precio de venta al público de la gasolina de motor corriente registra un aumento promedio de $46 por galón a escala nacional.



Este reajuste representa una variación porcentual del 0,29 % en comparación con las cifras estipuladas durante el mes anterior. Con este cambio, el valor promedio del combustible en las 13 ciudades principales del territorio colombiano se ubica en $15.933 por galón.

¿Cuánto sube la gasolina en Colombia a partir de octubre de 2026 y cuál es el motivo?

El ajuste decretado por el Gobierno responde a la actualización del precio que se reconoce a los productores de etanol. El etanol constituye uno de los componentes esenciales dentro de la estructura de formulación de la gasolina elaborada a partir de caña de azúcar.

Esta actividad industrial posee una especial relevancia económica para el departamento del Valle del Cauca, región que resultó gravemente impactada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026.

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En este contexto, la decisión gubernamental busca brindar apoyo directo al sector productivo del etanol y generar alivios financieros que impulsen su proceso de recuperación tras los estragos causados por el sismo.

Asimismo, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía reportó que esta gestión permitió un ahorro fiscal estimado en $15.803 millones de pesos durante octubre de 2026, debido a que la Nación requirió una menor cantidad de recursos públicos para sostener la tarifa del combustible.

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¿Cómo queda el precio del galón de gasolina por ciudad en Colombia desde octubre de 2026?

Los precios de referencia fijados por las autoridades nacionales corresponden a los valores base que se aplican en las estaciones de servicio de cada capital, aunque el costo final puede presentar pequeñas variaciones según las dinámicas locales de cada municipio y los componentes aplicables.

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De acuerdo con el reporte oficial del Ministerio de Minas y Energía, los valores del galón de gasolina corriente para el mes de octubre de 2026, comparados con septiembre, quedan distribuidos de la siguiente manera:

Villavicencio: pasa de $16.431 en septiembre a $16.477 en octubre (incremento de $46).

pasa de $16.431 en septiembre a $16.477 en octubre (incremento de $46). Cali: pasa de $16.339 en septiembre a $16.386 en octubre (incremento de $47).

pasa de $16.339 en septiembre a $16.386 en octubre (incremento de $47). Bogotá: pasa de $16.331 en septiembre a $16.377 en octubre (incremento de $46).

pasa de $16.331 en septiembre a $16.377 en octubre (incremento de $46). Manizales: pasa de $16.304 en septiembre a $16.350 en octubre (incremento de $46).

pasa de $16.304 en septiembre a $16.350 en octubre (incremento de $46). Pereira: pasa de $16.276 en septiembre a $16.322 en octubre (incremento de $46).

pasa de $16.276 en septiembre a $16.322 en octubre (incremento de $46). Medellín: pasa de $16.251 en septiembre a $16.297 en octubre (incremento de $46).

pasa de $16.251 en septiembre a $16.297 en octubre (incremento de $46). Ibagué: pasa de $16.245 en septiembre a $16.291 en octubre (incremento de $46).

pasa de $16.245 en septiembre a $16.291 en octubre (incremento de $46). Montería: pasa de $16.171 en septiembre a $16.217 en octubre (incremento de $46).

pasa de $16.171 en septiembre a $16.217 en octubre (incremento de $46). Bucaramanga: pasa de $16.089 en septiembre a $16.135 en octubre (incremento de $46).

pasa de $16.089 en septiembre a $16.135 en octubre (incremento de $46). Barranquilla: pasa de $15.964 en septiembre a $16.010 en octubre (incremento de $46).

pasa de $15.964 en septiembre a $16.010 en octubre (incremento de $46). Cartagena: pasa de $15.921 en septiembre a $15.967 en octubre (incremento de $46).

pasa de $15.921 en septiembre a $15.967 en octubre (incremento de $46). Cúcuta: pasa de $14.281 en septiembre a $14.328 en octubre (incremento de $47).

pasa de $14.281 en septiembre a $14.328 en octubre (incremento de $47). Pasto: pasa de $13.920 en septiembre a $13.966 en octubre (incremento de $46).

Como puedes observar, la ciudad de Villavicencio registra la tarifa más alta del país al alcanzar los $16.477 por galón, seguida muy de cerca por Cali con $16.386 y Bogotá con $16.377.

En contraste, Pasto y Cúcuta mantienen los valores más bajos entre las capitales monitoreadas, fijándose en $13.966 y $14.328 por galón respectivamente. La variación observada fue de $46 en la mayoría de ciudades, con excepción de Cali y Cúcuta donde la diferencia ascendió a $47.

¿Qué sucede con el precio del ACPM o diésel en Colombia durante octubre de 2026?

A diferencia de lo estipulado para la gasolina de motor corriente, el precio del ACPM (diésel) no sufre ningún tipo de modificación durante el mes de octubre de 2026.

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La administración del presidente Abelardo De La Espriella decidió darle continuidad a la medida implementada originalmente en el mes de septiembre, congelando el valor de este combustible.

Esta congelación tarifaria se mantiene como parte de las acciones de asistencia frente a las afectaciones ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto, buscando proteger la economía de las familias colombianas y respaldar a los sectores productivos que dependen del transporte de carga y pasajeros en el territorio nacional.