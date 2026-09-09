Revelan estado de salud del estudiante que se hirió en la cabeza en colegio de Medellín

Un estudiante de 17 años permanece hospitalizado en Medellín luego del grave incidente registrado este miércoles 9 de septiembre en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el sector de La Sierra, en la comuna 8 (Villa Hermosa).

El joven se encuentra en la Clínica Sagrado Corazón, donde recibe atención médica después de resultar herido en la cabeza durante el episodio ocurrido dentro del plantel educativo.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, su estado de salud es crítico, pero bajo pronóstico estable, por lo que permanece bajo estricta observación del personal médico.



El hecho generó preocupación entre estudiantes, profesores y habitantes del sector debido a que ocurrió dentro de la institución educativa. Sin embargo, las autoridades confirmaron que ningún otro estudiante o docente resultó herido durante el episodio.



¿Cuál es el estado de salud del estudiante?

Las autoridades indicaron que el elemento utilizado corresponde preliminarmente a un arma de menor letalidad, descrita como un arma neumática o de fogueo.

Esta información hace parte de los primeros datos conocidos sobre el caso mientras avanzan las investigaciones.

Aunque el joven permanece en condición crítica, el reporte conocido señala que su pronóstico es estable y que continúa recibiendo atención médica.

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Por ahora, el centro asistencial mantiene bajo observación al estudiante mientras se determina cómo evoluciona su estado durante las próximas horas.

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El caso ocurrió después de que el menor ingresara al colegio pese a que, según la información conocida, había sido retirado temporalmente de las actividades presenciales por decisión del Comité Escolar de Convivencia.

El estudiante cursaba décimo grado y debía continuar sus clases desde casa. Sin embargo, este miércoles llegó nuevamente a la institución y logró ingresar por una de las zonas posteriores del establecimiento.

Una vez dentro del colegio, se produjo la situación que obligó a estudiantes y profesores a permanecer dentro de las aulas mientras las autoridades atendían la emergencia.

Dos personas fueron capturadas tras el incidente

Mientras las autoridades avanzaban en la atención del estudiante y el control de la situación, la investigación tomó un nuevo rumbo debido a la presencia de dos adultos que ingresaron posteriormente al colegio.

Según las autoridades, las cámaras de videovigilancia permitieron establecer que estos dos hombres llegaron al plantel después de lo ocurrido y retiraron el elemento utilizado durante el episodio.

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Los dos adultos, de 37 y 46 años, fueron capturados por la Policía Metropolitana y posteriormente quedaron vinculados al proceso judicial.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, y la Policía Metropolitana señalaron que los capturados fueron imputados por los delitos de porte ilegal de armas e instrumentalización de menores de edad.

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Una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a que los hombres podrían estar relacionados con un grupo organizado de la comuna 8 y que posiblemente habrían facilitado el arma al estudiante para posteriormente intentar recuperarla.

Sin embargo, esta hipótesis hace parte de la investigación y serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer qué ocurrió y cuál fue la participación de cada persona involucrada.

Tras el incidente, la Secretaría de Educación de Medellín determinó suspender las clases en la Institución Educativa Gabriel García Márquez durante el resto de esta semana.