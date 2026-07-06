¿Se cae el nuevo puente festivo de julio en Colombia? Esto pasará con el lunes 13 de julio

El calendario laboral del país sufrió una modificación histórica este año con la llegada de una nueva jornada de descanso remunerado. Sin embargo, un reciente debate jurídico tiene a miles de ciudadanos con una duda latente: ¿se mantiene el festivo del lunes 13 de julio de 2026 en Colombia?

La incertidumbre creció tras conocerse una acción judicial que busca tumbar la normativa, sembrando confusión sobre si los trabajadores públicos y privados tendrán o no este puente festivo.

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La controversia inició formalmente luego de que el ciudadano Rodrigo Ospina Ruiz presentara una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

El recurso legal ataca directamente uno de los artículos principales de la Ley 2578 de 2026, la cual elevó a fiesta nacional la conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. A pesar del ruido generado por este proceso, las autoridades judiciales aclararon que la normativa sigue plenamente vigente en todo el territorio nacional.

Gobierno declara nuevo festivo en Colombia por Día de la Virgen de Chiquinquirá Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Por qué el descanso se traslada al lunes 13 de julio?

La legislación colombiana estipula que la fecha oficial del homenaje religioso corresponde originalmente al 9 de julio.

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No obstante, al quedar cobijada bajo los parámetros de la Ley 51 de 1983, popularmente conocida como Ley Emiliani, el día de descanso obligatorio no se ejecuta en la fecha exacta de la conmemoración, sino que se traslada automáticamente al lunes siguiente. Por este motivo, el lunes 13 de julio quedó fijado en el almanaque.

El propósito central de mantener este esquema de traslados es incentivar de forma masiva el turismo interno y dinamizar el comercio en las diferentes regiones.

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Los fines de semana largos permiten que los colombianos viajen por carretera, beneficiando directamente a los sectores hotelero, gastronómico y de transporte, los cuales registran picos de consumo durante estas jornadas de descanso obligatorio.

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El futuro de la Ley 2578 en la Corte Constitucional

Los argumentos expuestos en la demanda señalan que instaurar un festivo nacional basado en motivos religiosos podría vulnerar el principio de laicidad del Estado, el cual exige neutralidad frente a los diferentes cultos.

Adicionalmente, el demandante expuso que sumar un nuevo día no laboral genera fuertes impactos económicos negativos para el empresariado, debido a los costos extras por recargos dominicales y festivos en las nóminas.

Frente a este escenario, expertos laboralistas recuerdan que la simple admisión de una demanda no suspende los efectos jurídicos de una ley.

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Para que el panorama cambie, el alto tribunal de la Corte Constitucional debe emitir un fallo definitivo declarando la norma como inexequible, un proceso que toma varios meses de estudio técnico. Por lo tanto, el festivo del 13 de julio sigue en pie y es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas de los sectores público y privado del país.