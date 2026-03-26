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Difunden videos inéditos de Noelia Castillo antes de recibir eutanasia; su padre los grabó

En los videos difundidos en redes sociales, se observa a Noelia Castillo intentando caminar con dificultad tras las lesiones en su médula.

Videos inéditos de Noelia Castillo
Difunden videos inéditos de Noelia Castillo antes de recibir eutanasia; su padre los grabó
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

Noelia Castillo, una joven española de 25 años, quien conmocionó al mundo entero con su solicitud de pedir eutanasia para este jueves 26 de marzo de 2026. Por lo cual, después de varias situaciones logró recibir la muerte asistida, sin embargo, se conocieron videos inéditos de su recuperación lo que abrió el debate en redes sociales.

Se conoció que los clips, fueron difundidos originalmente por el medio OkDiario, en los cuales, muestran a Noelia realizando ejercicios de rehabilitación y caminando con dificultad tras meses de inmovilidad en sus piernas. Por lo cual, en las grabaciones se escucha la voz de un hombre, quien se encuentra animándola.

Puedes leer: Revelan crudo conflicto entre Noelia Castillo y su familia, a días de recibir la eutanasia

 "Mira usted qué máquina. Estamos paseando por Badalona... un besito, tira un beso. Adiós, guapa". Se escuchan en los videos de redes sociales, por otro lado, aparece otra secuencia donde Noelia Castillo aparece subiendo y bajando escaleras con la ayuda de sus muletas.

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Por lo cual, según José María Fernández, abogado del padre, estas imágenes demuestran que Noelia ha recuperado cierta independencia motora y que tiene una esperanza de vida de hasta 50 años. Sin embargo, la propia Noelia Castillo describió en los videos el agotamiento físico que sentía: "Cuando llevas todo el día andando cansada, estás machacada".

¿Qué va a pasar con Noelia Castillo?

Pese a esto, la decisión de Noelia de solicitar la prestación de ayuda para morir no responde únicamente a su estado físico, tanto es así que la joven libró una batalla contra enfermedades psiquiátricas graves, siendo diagnosticada desde los 13 años con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) y trastorno obsesivo compulsivo.

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Después su vida cambió drásticamente en octubre de 2022, cuando quedó parapléjica tras lanzarse de un quinto piso en un intento de quitarse la vida. Este hecho ocurrió meses después de haber denunciado ser víctima de un abuso múltiple.

Puedes leer: Cuenta atrás para Noelia Castillo: La hora exacta en la que se cumplirá su último deseo

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Para ella, el procedimiento es una forma de "descansar" de los dolores físicos diarios que le impiden realizar actividades básicas y de un pasado donde nunca se sintió comprendida. Sin embargo, su padre apoyado por la organización Abogados Cristianos, llevó el caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en un intento por frenar el proceso, pero la justicia ratificó el derecho de la joven a la eutanasia.

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A pesar de la tormenta mediática, Noelia Castillo dejó clara sus instrucciones para sus últimas horas. El procedimiento, que dura aproximadamente 15 minutos, consiste en la administración intravenosa de tres fármacos para garantizar una muerte sin dolor.

"Quiero morirme mona. Siempre he pensado que quiero morirme guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré", aseguró la joven, quien decidió pasar sus últimos momentos sola.

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