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La Kalle  / Venecia

Venecia

  • Desaparición de familia Reina Carrillo
    Familia desaparecida en Bogotá
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    Bogotá

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    Un audio encontrado en celulares de la familia desaparecida en Bogotá aporta nuevos datos del caso. Autoridades analizan los registros para avanzar en la investigación.

  • Daniella Álvarez y Daniel Arenas
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    Farándula

    Daniella Álvarez comparte emotivo video en el que muestra que su novio Daniel Arenas es un príncipe

    La exreina pudo disfrutar al máximo de su viaje por Europa gracias al amor y los cuidados de su pareja

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    Judiciales

    Policía ASESINÓ a su pareja en un supermercado de Tunjuelito

    En video quedó registrado el brutal ataque que un policía le propinó a su pareja sentimental, a la que terminó asesinando ante la atónita mirada de varios testigos.

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