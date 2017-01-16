La Kalle Venecia
Venecia
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Encuentran inquietante audio tras desaparición de familia en Bogotá; dato clave en celular
Un audio encontrado en celulares de la familia desaparecida en Bogotá aporta nuevos datos del caso. Autoridades analizan los registros para avanzar en la investigación.
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Daniella Álvarez comparte emotivo video en el que muestra que su novio Daniel Arenas es un príncipe
La exreina pudo disfrutar al máximo de su viaje por Europa gracias al amor y los cuidados de su pareja
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Policía ASESINÓ a su pareja en un supermercado de Tunjuelito
En video quedó registrado el brutal ataque que un policía le propinó a su pareja sentimental, a la que terminó asesinando ante la atónita mirada de varios testigos.