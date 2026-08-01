La cifra que Yulieth prometió pagar por el caso de María Camila Potosí y su bebé

La investigación por el caso de María Camila Potosí sigue revelando detalles que han generado impacto.

Durante la audiencia contra los cinco procesados, la Fiscalía General de la Nación aseguró que el plan habría incluido una promesa de pago, dinero que, según el ente investigador, nunca llegó a entregarse.

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Este nuevo elemento fue expuesto como parte del material recopilado durante las labores investigativas que permitieron identificar y capturar a cinco personas señaladas de participar en los hechos ocurridos en Cali.

De acuerdo con la Fiscalía, la suma habría sido pactada antes de que se ejecutara el plan, aunque finalmente no se habría concretado el pago.

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Según la investigación presentada durante la diligencia judicial, Kevin Alexis López Orozco habría sido el encargado de coordinar la logística, distribuir las funciones entre los demás involucrados y garantizar el pago acordado previamente con Yulieth Cecilia Angulo Escobar, quien, según las autoridades, habría sido la persona que se ganó la confianza de María Camila Potosí para llevarla hasta el inmueble donde ocurrieron los hechos.

¿Cuánto dinero se puso sobre la mesa?

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que la promesa de pago era de 4 millones de pesos y que hacía parte del plan que, presuntamente, se había organizado con anterioridad.

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De acuerdo con el ente acusador, Kevin Alexis López Orozco habría coordinado la logística general y garantizado el desembolso del dinero que, según la investigación, habían sido acordados con Yulieth Cecilia Angulo Escobar.

Sin embargo, la Fiscalía indicó que esa suma nunca se materializó, por lo que el dinero no habría sido entregado.

Este hallazgo hace parte de las evidencias recopiladas durante 13 días de investigación, periodo en el que investigadores del CTI y la Policía Nacional reunieron los elementos que permitieron avanzar con la judicialización de los cinco procesados.

¿Cómo murió María Camila Potosí? Fiscalía reveló quién habría usado el arma blanca /Foto: redes sociales

Así reconstruyó la Fiscalía lo ocurrido

La investigación señala que Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría fingido estar embarazada para acercarse a María Camila Potosí y generar un vínculo de confianza.

Según la Fiscalía, posteriormente convenció a la joven de acompañarla hasta una supuesta pañalera ubicada en el sur de Cali. Para ello, la transportó en motocicleta hasta un inmueble localizado en el sector de Alto de Polvorines.

Una vez llegaron a la vivienda, el ente investigador sostiene que Nitzon Stiven Mondragón habría atacado a María Camila con un arma cortopunzante en repetidas oportunidades, causándole la muerte.

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Después, según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, allí mismo habría sido extraída la bebé que la joven llevaba en su vientre.

Las autoridades también aseguraron que, antes de abandonar el inmueble, varias personas habrían realizado acciones para ocultar evidencias relacionadas con los hechos.

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Posteriormente, de acuerdo con la investigación, Juan José Narváez Rodríguez habría conducido el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo hasta una zona rural del corregimiento de La Buitrera, donde finalmente fue encontrado.

Por su parte, Edwin García Zuluaga habría permanecido vigilando el perímetro durante el desarrollo de los hechos y en los desplazamientos posteriores, con el propósito de alertar sobre una posible presencia de las autoridades.

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Ninguno aceptó los cargos durante la audiencia

Como resultado de las investigaciones, las autoridades capturaron a Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

Durante la audiencia, un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó cargos de acuerdo con el rol que, presuntamente, habría desempeñado cada uno dentro de la investigación. Ninguno aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, el caso continúa siendo uno de los más seguidos en Colombia.

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Entre los elementos conocidos recientemente, la promesa de pago de cuatro millones de pesos se convirtió en uno de los aspectos que más ha despertado interés, debido a que, según la Fiscalía, ese dinero habría sido parte del acuerdo investigado, aunque finalmente nunca fue entregado.