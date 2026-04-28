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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Revelan identidad de joven hallada sin vida en Suba; su hija la encontró en casa

Revelan identidad de joven hallada sin vida en Suba; su hija la encontró en casa

La menor alertó a sus vecinos tras encontrar a su madre sin vida, lo que permitió a las autoridades iniciar la investigación rápidamente.

Blanca Neris fue encontrada por su hija sin vida
Revelan identidad de joven hallada sin vida en Suba; su hija la encontró en casa
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Continúan apareciendo detalles del caso ocurrido en el barrio Villa Cindy, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, donde se encontró el cuerpo sin vida de Blanca Neris de Lagos, una joven de tan solo 23 años, situación que ocurrió el pasado viernes 24 de abril del 2026.

Las autoridades comentaron que los hechos se registraron alrededor de las 7:00 de la mañana en una vivienda ubicada en la calle 138 con carrera 157. De igual forma, los allegados, mencionaron que la pequeña de seis años salió desesperada del apartamento para alertar a la comunidad y a la línea de emergencias.

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Al llegar al lugar, las patrullas de vigilancia de la Policía Nacional confirmaron el fallecimiento de Blanca Neris, quien era madre de dos menores: una niña de seis años y un pequeño de tres. De igual forma, mencionan que la víctima era oriunda de Valledupar, lugar en el cual fue llevado el cuerpo a sus familiares.

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Las autoridades manejan el caso bajo la hipótesis de un feminicidio. De acuerdo con la información preliminar proporcionada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y Medicina Legal, el cadáver de la joven presentaba múltiples hematomas, con especial afectación en la zona del cuello.

¿Qué más mencionaron las autoridades del caso de Blanca Neris?

Ante esto, la policía capturó a la pareja sentimental de la mujer. Inicialmente, el hombre intentó desviar la atención de las autoridades asegurando que se encontraba en su lugar de trabajo y sugiriendo que se había tratado de un robo, pese a eso, los testimonios de los vecinos y familiares cuentan una historia diferente.

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Una tía de la fallecida reveló en entrevistas que el sospechoso mantenía a Blanca Neris y a sus hijos en un estado de aislamiento, impidiéndoles incluso recibir visitas de sus propios familiares. Además, la detención del hombre se vio reforzada cuando los forenses detectaron que la hija de seis años también presentaba signos de violencia física en su cuerpo.

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Lastimosamente, este caso eleva la preocupación por la seguridad de las mujeres en la capital. Según cifras oficiales, en lo que va del año 2026 se han reportado al menos cinco feminicidios en Bogotá, en medio de un panorama de 344 homicidios registrados en la ciudad.

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