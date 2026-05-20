Habla mujer que casi muere en estética a la que fue Yulixa: "Sangre de otras pacientes"

El caso de Yulixa Toloza sigue destapando nuevos testimonios alrededor de la clínica estética Beauty Laser, señalada por varias personas de operar en condiciones preocupantes.

Ahora, una mujer que aseguró haberse realizado un procedimiento en una de las sedes de ese centro habló sobre las complicaciones que sufrió y el difícil momento que vivió durante su recuperación.

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La mujer afirmó que estuvo al borde de perder la vida después de practicarse una liposucción con transferencia de grasa y aseguró que las condiciones sanitarias dentro del lugar eran alarmantes.

Sus declaraciones aparecieron días después de que el caso de Yulixa Toloza generara conmoción nacional tras confirmarse el hallazgo de su cuerpo luego de desaparecer después de asistir a un procedimiento estético en Bogotá.

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“Había sangre de otras pacientes”

La mujer explicó en entrevista para LA FM que la intervención se realizó en la sede ubicada al norte de Bogotá y aseguró que desde el principio notó irregularidades en las instalaciones.

Según contó, las habitaciones de recuperación no cumplían con medidas básicas de higiene y había señales visibles de desaseo.

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“Había sangre de las otras pacientes”, relató durante la entrevista, dejando en evidencia lo que, según ella, ocurría dentro del lugar.

También aseguró que durante el posoperatorio encontró múltiples problemas relacionados con limpieza y cuidado de las pacientes.

“El sifón donde uno se bañaba estaba tapado; un jabón duró casi como 20 días y nunca lo levantaron”, afirmó.

Las declaraciones provocaron una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron preocupación por las condiciones en las que presuntamente eran atendidas algunas personas dentro del establecimiento.

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“Yo vi como un túnel blanco”

Uno de los momentos más fuertes del testimonio ocurrió cuando la paciente habló sobre las complicaciones que comenzó a sufrir horas después de la cirugía.

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Según relató, empezó a sentirse muy mal físicamente y notó cambios preocupantes en su estado de salud.

“Yo quedé muy amarilla”, aseguró.

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Luego agregó una frase que impactó a quienes escucharon la entrevista: “Yo sentía que ellos me daban cachetadas para que yo reaccionara”.

Posteriormente describió una experiencia que todavía recuerda con angustia: “Yo vi como un túnel blanco”.

La mujer explicó que después desarrolló una infección severa que necesitó tratamiento intravenoso durante más de dos semanas.

Sin embargo, afirmó que ese tratamiento fue aplicado dentro de la misma estética y que, pese a los síntomas que presentaba, presuntamente le recomendaron no acudir a un servicio de urgencias.

“Ningún antibiótico ya me hacía, porque esa infección se convirtió en una bacteria”, relató.

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Las dudas que siguen rodeando a Beauty Laser

Este nuevo testimonio aumentó las preguntas alrededor del funcionamiento de Beauty Laser y de otros centros estéticos que hoy están bajo la lupa de las autoridades.

La paciente aseguró que durante el procedimiento no observó protocolos estrictos de seguridad y que muchas decisiones médicas parecían tomarse de manera improvisada.

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Además, afirmó que el acompañamiento posterior a las cirugías era prácticamente inexistente.

“Después de que ya lo atienden a uno, uno como que no vale nada para esa gente”, dijo durante la entrevista.

Mientras tanto, las investigaciones relacionadas con el caso de Yulixa Toloza continúan avanzando.

