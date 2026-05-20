Remates de la SAE y FNA: casas desde $38 millones y financiación del 90%: Catálogo

El Gobierno Nacional, a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y en alianza con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), habilitó una ambiciosa convocatoria para la adquisición de remates de viviendas SAE con FNA.

Esta iniciativa permite a los colombianos comprar casas, apartamentos, fincas y locales comerciales con una financiación de hasta el 90% sobre el valor del inmueble, ofreciendo precios altamente competitivos que inician desde los $38 millones de pesos.

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¿Qué tipo de propiedades están disponibles?

Los inmuebles ofertados corresponden a bienes que pasaron a manos del Estado mediante procesos judiciales o administrativos, tales como embargos, liquidaciones o cobros de cartera.

Al venderse bajo condiciones especiales de remate, sus costos se ubican muy por debajo del mercado tradicional.

La oferta es amplia e incluye opciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), Vivienda de Interés Social (VIS) y No VIS. Además, no existen restricciones por la antigüedad de la propiedad, lo que abre la oportunidad de adquirir tanto construcciones modernas como viviendas antiguas en diversas regiones del país.

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Requisitos para financiar los remates de la SAE con el FNA

Para aplicar a este beneficio de crédito hipotecario FNA, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones básicas:



Afiliación activa: Estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro mediante cesantías o a través del esquema de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

Edad permitida: Tener entre 18 y 75 años al momento de radicar la solicitud del crédito.

Capacidad de pago: Contar con ingresos demostrables que soporten el monto solicitado.

El Fondo ofrece plazos de amortización flexibles que van desde los 5 hasta los 30 años. Los usuarios pueden elegir entre créditos en pesos con cuotas fijas o créditos en UVR variables según la inflación.

Catálogo de inmuebles y precios de referencia

Los remates cubren múltiples ciudades de Colombia. A continuación, se destacan algunas de las propiedades disponibles en el catálogo oficial:



Huila (Casa): Desde $38.789.186 (Área: 55 m²).

Huila (Casa): Desde $64.797.000 (Área: 57 m²).

Bogotá (Casa): Desde $102.097.000 (Área: 66 m²).

Bogotá (Casa): Desde $140.979.000 (Área: 238 m²).

Cartagena (Apartamento): Desde $140.349.416 (Área: 76 m²).

Cali (Apartamento): Desde $213.985.000 (Área: 61 m²).

Fusagasugá (Casa): Desde $250.285.468 (Área: 234 m²).

Barranquilla (Casa): Desde $252.483.000 (Área: 126 m²).

Tunja (Casa): Desde $286.651.000 (Área: 269 m²).

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¿Cómo postularse a la convocatoria?

Los ciudadanos interesados en verificar la disponibilidad total de los activos deben ingresar al portal oficial del Fondo Nacional del Ahorro en ESTE LINK.

Una vez seleccionado el inmueble de interés, se puede iniciar el trámite de estudio de crédito de forma virtual o presencial en cualquiera de las oficinas físicas de la entidad a nivel nacional, contando con el acompañamiento directo de un asesor autorizado.